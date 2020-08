Ihr Chalet und ihre Thujapflanzen mussten bereits weichen, jetzt muss auch der Geräteschuppen weg. Katja Hebi besitzt im Stockwald ein sechs Hektar großes Grundstück, darauf befinden sich neben einem Geräteschuppen nur noch Pflanzen. Vor rund einem halben Jahr sah es dort noch ganz anders aus. Eine Gartenhütte umrahmt von Thujapflanzen: Hebi hatte sich ihr eigenes Gartenparadies erschaffen.

Bauen ist auf dem Grundstück verboten

Erlaubt war das allerdings nicht. Durch eine Anzeige im April 2019 flog Hebis verbotenes Gartenparadies auf. Da sich das Grundstück nämlich im sogenannten Außenbereich befindet, gibt es dafür ein generelles Bauverbot. Gewusst habe das Hebi nicht, sagt sie. Dennoch mussten die Bauten und Pflanzen vom Grundstück weichen. Dass sie mit dem Bau ihres Chalets und der Hecke einen Fehler gemacht habe, sehe sie inzwischen ein. Doch über dieses Kapitel wolle sie nicht mehr sprechen, das sei für sie abgeschlossen. Jetzt wolle sie um ihren Geräteschuppen kämpfen.

Bauverbot im Außenbereich Im Außenbereich gibt es ein grundsätzliches Bauverbot, da solche Bereiche von der Bebauung freizuhalten sind. Nur falls eine sogenannte Privilegierung vorliegt, darf in diesem Bereich gebaut werden. Um ein privilegiertes Vorhaben handelt es sich dann, wenn er beispielsweise einem land- und forstwirtschaftlichen Betrieb dient. Da Katja Hebis Geräteschuppen laut Landratsamt nicht als ein solches Vorhaben zu bewerten ist, widerspricht das Errichten des Schuppens öffentlich-rechtlichen Vorschriften, obwohl er aufgrund seiner geringen Größe eigentlich nicht genehmigungspflichtig wäre.

Eigentlich hätte dieser ebenfalls bereits zurückgebaut werden müssen. Doch kurz bevor sie den Abriss starten wollte, habe sich Hebi dagegen entschieden. „Ich brauche den Schuppen doch, um das Land zu pflegen“, sagt sie.

Denn Hebi wohnt in Villingen und müsste für jede Arbeit, die sie am Grundstück vornehmen muss, das schwere Arbeitsgerät in den Stockwald transportieren. „Es ist eine Schweißarbeit dieses Grundstück in Schuss zu halten“, sagt Hebi. Habe sie einmal etwas vergessen, verliere sie eine Stunde Zeit, weil sie wieder nach Villingen zurück muss. Dass das nicht gehe, müsse doch auch das Baurechtsamt verstehen.

Amt vertritt klare Position

Doch dieses vertritt eine klare Position. Auf Anfrage des SÜDKURIER heißt es: „Im Außenbereich ist der Geräteschuppen nicht zulässig, sodass keine Möglichkeit besteht, ihn an dieser Stelle stehen zu lassen.“ Denn auch wenn der Schuppen mit seinen 12,5 Kubikmetern Größe zwar nicht genehmigungspflichtig sei, müsse er dennoch den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen und das würde er nicht.

Dieses Grundstück im Stockwald gehört Katja Hebi. Weil es sich im sogenannten Außenbereich befindet, darf es laut Baurechtsamt nicht bebaut werden. | Bild: Katja Hebi

In wenigen Tagen endet Frist

Doch Hebi will nicht aufgeben. Auch wenn sie den Schuppen eigentlich bis Ende August, also bereits in wenigen Tagen, abgerissen haben muss, bleibt er stehen. Und obwohl ihr die Zeit davon läuft, hat sie die Hoffnung auf ein Einsehen der Baurechtsbehörde noch nicht aufgegeben. Daran glauben, dass das Amt mit Baggern anrückt, um den Abriss selbst vorzunehmen, wenn sie ihrer Pflicht nicht nachkommt, will sie nicht.

Doch genau das kann tatsächlich passieren. Denn: „Wenn ein Bauherr der Aufforderung zum freiwilligen Rückbau nicht nachkommt, hat die Baurechtsbehörde die Möglichkeit, den Abbruch anzuordnen“, heißt es vom Landratsamt.

Unverständnis für das Vorgehen des Amtes

Damit das nicht passiert, hat sich Hebi bereits Hilfe aus der Politik geholt. Eine Grünen-Politikerin wolle noch einmal mit dem Verantwortlichen beim Baurechtsamt reden, sagt sie. Den geforderten Abriss findet Hebi ungerecht, auch, weil sich in der Nachbarschaft noch weitere Hütten befinden. „Alles Außenbereich“, sagt sie und fügt hinzu: „Hier wird mit verschiedenen Maßstäben gemessen.“

Denn während sie ihren Garten aufgeben musste, sei bei ihren Nachbarn noch nichts passiert, obwohl man ihr bereits am Anfang des Jahres gesagt habe, dass auch sie mit Konsequenzen zu rechnen hätten. Deswegen könne sie auch nicht verstehen, warum ihr Geräteschuppen weichen muss. Denn dieser stehe bereits seit 30 Jahren auf dem Grundstück. Gebaut habe ihn nicht Hebi selbst, sondern ein vorheriger Pächter und in dieser Zeit hätte der Schuppen auch niemanden gestört.