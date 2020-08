Aufgrund eines Wasserrohrbruchs ist am Mittwoch die Hauptstraße auf Höhe des Rathauses gesperrt worden. Das teilte Andrea Anselment von der Firma Aquavilla, die für die Wasserversorgung zuständig ist, auf Anfrage unserer Zeitung mit.

Sperrung bis Donnerstag

Aquavilla geht davon aus, den Wasserrohrbruch noch im Laufe des Mittwochnachmittags in den Griff zu bekommen. Erdarbeiten und Asphaltierung können, so Anselment, allerdings erst am Donnerstag durchgeführt werden. Laut Stadtverwaltung soll die Straßensperrung dann voraussichtlich am Donnerstagmittag aufgehoben werden können.