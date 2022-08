Seit 30 Jahren ist die Selbsthilfegruppe Blaues Kreuz in St. Georgen Anlaufstelle für Suchtkranke und deren Angehörigen. Vorsitzender Mario Forderung erläutert im Gespräch mit dem SÜDKURIER, weshalb es auch nach 30 Jahren schwer ist, alkohol- und medikamentenabhängige Menschen zu erreichen.

Er verrät auch, wie man selbst testen kann, ob man von der Gefahr einer Alkoholabhängigkeit betroffen ist. Und was er sich von Hausärzten wünscht.

Ob zur Entspannung nach Feierabend, in geselliger Runde oder als vermeintlicher Seelentröster. Gründe für gelegentlichen oder regelmäßigen Alkoholkonsum gibt es viele und nicht in jedem Fall lauert dahinter der Weg in die Abhängigkeit.

„Problematisch wird es, wenn man seinen Alkoholkonsum vor anderen verheimlicht und schon morgens zur Flasche greift“, nennt Mario Forderung die eindeutigen Warnsignale. Er leitet die Selbsthilfegruppe in St. Georgen seit 2005. Gegründet wurde die Ortsgruppe 1992 von Ekkehard Reimann, Pastor der evangelisch-methodistischen Gemeinde in St. Georgen.

Nach dem Reimann in den Landesvorstand des Blauen Kreuzes berufen wurde, übernahm Forderung die Leitung der Gruppe, in der er zuvor selbst Mitglied war. „Ich habe dafür den Suchtkrankenhelfer gemacht“, sagt Forderung, der selbst trockener Alkoholiker ist. Und sagt: „Alkohol ist Selbstmord auf Raten.“

Corona befeuert Suchtverhalten

Wie Forderung feststellt, hat das Suchtverhalten in den vergangenen zwei Jahren aufgrund der Corona-Krise deutlich zugenommen. Das bestätigen auch diverse Studien. Beispielsweise das „Suchtmonitoring“ des Landesamts für Gesundheit und Lebensmttelsicherheit in Bayern, das im Juni erschienen ist. Demnach „nahmen Personen, die schon vor der Pandemie zu den Hochkonsumierenden zählten, mehr Alkohol zu sich“.

„Was jedoch nicht automatisch bedeutet, dass unsere Selbsthilfegruppe deswegen mehr Zulauf bekommen hat. Denn der Gang zur Selbsthilfegruppe ist für einen suchtkranken Menschen ein großes Hemmnis“, berichtet Forderung aus seiner Erfahrung. Häufig fehle es an er Einsicht, ein Alkoholproblem zu haben. „Wahrheit und Klarheit“ nennt Forderung die Prämisse, dass Einsicht der erste Weg zur Hilfe ist.

Sieben bis elf Personen kommen regelmäßig

Meist seien es deshalb zunächst die Angehörigen von Betroffenen, die die Selbsthilfegruppe aufsuchen und dort Rat suchen. Oft würden direkt Betroffene erst nach einer Entwöhnung oder nach mehrmaligen Rückfällen die Gruppe aufsuchen. Diese besteht aktuell aus zwischen sieben und elf Personen, die regelmäßig an den Treffen teilnehmen.

Die Treffen mussten während der Pandemie teilweise online abgehalten werden. Was für Forderung keine optimale Lösung war. „Die Onlinegespräche können das die persönlichen Begegnungen nicht ersetzen“, sagt Mario Forderung, der froh ist, dass die Treffen jetzt wieder persönlich stattfinden können.

Hier gibt es Hilfe Wer Betroffener oder Angehöriger eines Betroffenen mit einer Alkohol- oder Medikamentenabhängigkeit ist, kann die Begegnungsgruppe Blaues Kreuz kontaktieren. Die Gruppe trifft sich 14-tägig dienstags in den geraden Kalenderwochen um 18.30 Uhr im Gemeindesaal der Taborkirche in der Friedrichstraße in St. Georgen. Die Treffen dauern jeweils bis etwa 20 Uhr.

Die Selbsthilfegruppe ersetzt keine Entwöhnungstherapie, sondern sieht sich als Nachsorgeangebot. „Wir therapieren die Menschen nicht. Aber in den Gesprächen miteinander können die Betroffenen erkennen, wie andere mit ihrer Sucht umgehen und was ihnen in bestimmten Situationen geholfen hat.“ Durch die Stärke der Gemeinschaft sollen Rückfälle verhindert werden.

Meist sind es Männer

In erster Linie sind es Männer, die von einer Alkoholabhängigkeit betroffen sind. „Es gibt auch Frauen, die wiederum eher eine Medikamentensucht entwickeln.“

Die Klientel sind meist ältere Personen. „Jüngere kommen meist nur zu uns, wenn sie eine Besuchsbestätigung für die Führerscheinstelle oder die medizinisch-psychologische Untersuchung MPU benötigen.“

Blaues Kreuz setzt auf Prävention

Was Mario Forderung kritisiert ist, dass Hausärzte bislang zu selten auf die Selbsthilfegruppe Blaues Kreuz verweisen, wenn sie bei einem Patienten deutliche Zeichen einer Alkoholabhängigkeit feststellen. „Das passiert bislang deutlich zu wenig.“

Ebenso kritisiert Forderung, dass junge Menschen deutlich zu leicht auch an hochprozentige alkoholische Getränke gelangen können. Um hier präventiv zu wirken, geht das Blaue Kreuz regelmäßig in Schulen, um dort auf die Gefahren von Alkoholmissbrauch aufmerksam zu machen.