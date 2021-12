St. Georgen vor 2 Stunden

Was ist los mit der Post-Zustellung in St. Georgen und Königsfeld? Immer mehr Menschen beklagen sich

Die Beschwerden nehmen kein Ende: Teilweise, so schildern es Betroffene unter anderem in den sozialen Netzwerken, komme über eine Woche lang keine Post an. Die Post hat nun offenbar reagiert und will zumindest sicherstellen, dass „eine Nichtzustellung über mehrere Tage hinweg ausgeschlossen werden kann“.