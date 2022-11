Während der Corona-Pandemie gab es einen regelrechten Digitalisierungsschub an den Schulen.

650 Millionen Euro vom Land

Das Land Baden-Württemberg schob mit dem „Digitalpakt Schule“ und 650 Millionen Euro den Aufbau und die Verbesserung von Infrastruktur und Ausstattung an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen an.

Was ist davon heute noch übrig? Und wie kann die zunehmende Digitalisierung, die einen Mehrverbrauch an Strom generiert, mit den aktuellen Energiesparmaßnahmen vereinbart werden? Wir haben nachgefragt.

Digitalpakt Schule Mit dem Digitalpakt Schule unterstützen Bund und Länder bis 2024 Investitionen an Schulgebäuden zum Aufbau und Verbesserung der digitalen Infrastruktur. Darüber hinaus wird die Anschaffung digitaler Anzeige- und Interaktionsgeräte wie Displays und interaktive Tafeln sowie digitale Endgeräte, also Laptops, für die technisch-naturwissenschaftliche Bildung, beziehungsweise berufliche Ausbildung. Voraussetzung für die Förderung ist die Vorlage eines Medienentwicklungsplans.

Die Robert-Gerwig-Schule: „Die Digitalisierung ist vorangeschritten. Wir können unseren Medienentwicklungsplan umsetzen“, fasst Jörg Westermann, Schulleiter an der Robert-Gerwig-Schule und geschäftsführender Rektor des St. Georgener Schulnetzwerkes, die Situation zusammen.

Jörg Westermann, Rektor der Robert-Gerwig-Schule und geschäftsführender Schulleiter der St. Georgener Bildungseinrichtungen. | Bild: Ganter, Patrick

Er spricht dabei für die Grund- und allgemeinbildenden Schulen Robert-Gerwig-Schule, Rupertsbergschule und Grundschule Peterzell sowie das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ). Geblieben sei demnach nicht nur die Ausstattung mit Laptops für Schüler, die kein eigenes Endgerät besitzen.

Software hat sich bewährt

Etwa 90 Endgeräte wurden für Schüler beschafft, die das Gerät für Projektarbeiten und für ihren Hauptschulabschluss nutzen können. Auch die Schulsoftware Edupage, über das Schüler Schul- und Hausaufgaben hochladen können und über die mittlerweile die gesamte Kommunikation mit den Eltern läuft, habe sich bewährt und wurde beibehalten.

„Man darf nicht vergessen, dass der Schwarzwald in Sachen WLAN nicht gerade das Zentrum ist.“ Schulleiter Jörg Westermann

Bei allen Bemühungen, sich den digitalen Lernformen, wozu auch Onlineunterricht zählt anzupassen, gebe es aber auch Herausforderungen. „Man darf nicht vergessen, dass der Schwarzwald in Sachen WLAN nicht gerade das Zentrum ist“, schränkt Westermann ein, dass der Onlineunterricht nicht für alle Schüler gleich gut funktioniere.

Veraltete Installationen

Ein weiteres Problem sei die veraltete Elektroinstallation an der Gerwigschule, die jedoch im kommenden Jahr erneuert werden soll. Damit wird der Teil der Infrastruktur fit gemacht für künftige Anforderungen wie dem Einsatz von digitalen Tafeln, so genannten White Boards.

An der Rupertsbergschule wird der Unterricht weiterhin mit Kreidetafel, Beamer und Dokumentenkamera gehalten. | Bild: Sprich, Roland

Vor kurzem wurde ein Klassenraum an der Gerwigschule bereits mit einer solchen digitalen Tafel ausgestattet. „Dieses Klassenzimmer steht für alle Schulklassen, auch für die Rupertsberg- und die Grundschule Peterzell zur Verfügung, die hier zu Unterrichtseinheiten vorbeikommen können“, so Westermann.

„Die Kreidetafel hat weiterhin ihre Berechtigung“

Beim Einsatz der Lernmittel weichen die Standards der Grundschulen etwas voneinander ab. Während die Peterzeller Grundschule ebenfalls auf dem Weg zur digitalen Tafel ist, wird an der Rupertsbergschule eher mit Beamer und Dokumentenkameras gearbeitet und die Kreidetafel beibehalten.

Das hält Westermann keineswegs für mangelnden Fortschritt. „Die Kreidetafel hat auch weiterhin ihre Berechtigung“, so der Gesamtschulleiter.

Viertklässler Gabriel Mercuri von der Gerwigschule an der elektronischen Tafel. | Bild: Sprich, Roland

Der Einsatz der modernen Lernmittel wie interaktive digitale Tafeln erhöht allerdings den Stromverbrauch. Wie lässt sich das in Zeiten, in denen Energie sparen ein großes Thema ist, kompensieren? „Wir setzen das Thema Energie sparen zunächst innerhalb unseres pädagogischen Auftrags um“, so Westermann.

Licht aus, Fenster zu

So habe der klassische Ordnungsdienst in jeder Klasse nun die zusätzliche Aufgabe, am Ende des Unterrichts darauf zu achten, dass das Licht ausgeschaltet wird, dass die Fenster zum Lüften geöffnet und anschließend wieder geschlossen werden.

Als weitere Maßnahme wurden Feststeller an den Schuleingangstüren entfernt, so dass die Türflügel jetzt immer geschlossen sind und Wärme nicht über das Treppenhaus entweicht.

Keine Fremdveranstaltungen in den Ferien

Um Heizenergie zu sparen, werden künftig zudem während der Schulferien keine Fremdveranstaltungen wie das Reparaturcafé oder Veranstaltungen der Volkshochschule (VHS) mehr im Schulgebäude stattfinden.

Am Bildungszentrum laufen Gespräche

Eine Anfrage an die Realschule und das Thomas-Strittmatter-Gymnasium (TSG) im Bildungszentrum ergab, dass „zu diesem Thema derzeit Gespräch laufen und wir keine genauen Aussagen machen können“, wie Alexander Mosbacher, stellvertretender Schulleiter am TSG, mitteilt.