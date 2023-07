In St. Georgen gibt es ein traditionsreiches Geschäft weniger. Die Metzgerei Hodler in der Weidenbächlestraße hat das Ladengeschäft geschlossen.

Nur noch ein Plakat im Schaufenster

Statt den Wochenangeboten für Fleisch-und Wurstspezialitäten hängen jetzt nur noch Plakate an den Fenstern des Ladengeschäfts, auf denen Jürgen Hodler die Schließung des Ladengeschäfts bekannt gibt und sich bei seinen Kunden für deren Treue für die vergangenen 65 Jahre bedankt.

Seine Fleisch- und Wurstspezialitäten verkauft Inhaber Jürgen Hodler künftig auf Wochenmärkten in der Region weiter.

Trister Anblick: Die Jalousien sind geschlossen, in den Schaufenster hängen keine Tagesangebote mehr. Das Ladengeschäft der Metzgerei Hodler am Weidenbächle ist jetzt geschlossen. | Bild: Sprich, Roland

In der Vergangenheit war die Metzgerei Hodler arg gebeutelt. Erst Insolvenz im Jahr 2021 aufgrund der Corona-Pandemie, wo alle Veranstaltungen wegfielen, die er belieferte. Dann bemängelten Lebensmittelkontrolleure Anfang dieses Jahres die hygienischen Zustände in den Produktionsräumen.

Metzgermeister Jürgen Hodler wird seine Wurst- und Fleischwaren künftig nur noch mit seinem Verkaufswagen auf Wochenmärkten verkaufen. Das Bild ist im April 2022 entstanden. | Bild: Sprich, Roland

Die Insolvenz ist längst beendet, die Hygienemängel wurden umgehend beseitigt. Dafür scheitert der Weiterbetrieb nun an einem anderen Grund: Nach Angaben des Inhabers fehlen schlicht Verkaufsmitarbeiter. Gegen den Personalmangel hinter der Verkaufstheke in seinem Ladengeschäft kommt Jürgen Hodler nicht an.

Lange Tradition 1958 haben Johann und Lieselotte Hodler die Metzgerei Schatz in der Gerwigstraße übernommen. Zehn Jahre später baute Johann Hodler die Metzgerei am heutigen Standort in der Weidenbächlestraße. 1994 übernahm Jürgen Hodler den Familienbetrieb, der ihn 1998 modernisierte und um moderne Räucherkammern und Klimaräume erweiterte. 2021 geriet die Metzgerei in finanzielle Schieflage, Jürgen Hodler begründete das auch mit der Corona-Pandemie, wo auf einen Schlag sämtliche Feste und Veranstaltungen wegfielen, die er mit seinen Bratwürsten und Steaks belieferte. Im April 2022 konnte Hodler die Insolvenz beenden.

Im Gespräch mit dem SÜDKURIER erzählt Jürgen Hodler die Hintergründe, die ihn zu dem Entschluss führten. „Ich habe im vergangenen Jahr drei Verkäuferinnen verloren. Eine Person, die ich eingestellt habe, musste ich während der Probezeit entlassen, weil es keinen Wert hatte“, sagt der deutlich frustrierte Metzgermeister.

Der Versuch, neue Verkaufsmitarbeiter zu werben, scheiterte. „Ich habe von der Agentur für Arbeit 50 Personen vermittelt gekommen. Von denen ist keine einzige überhaupt erschienen“, sagt Jürgen Hodler, der die mangelnde Arbeitsmoral nicht nachvollziehen kann.

Alleine machtlos gegen den Mangel

Eine Zeit lang habe er noch versucht, selbst im Verkauf mitzuhelfen. „Aber ich werde nächstes Jahr 65 und ich kann und ich will auch nicht mehr 16 Stunden täglich arbeiten.“ Zumal er auch alleine in der Herstellung von Fleisch- und Wurstprodukten ist.

Deshalb habe er sich schweren Herzens dazu entschieden, das Ladengeschäft zu schließen. Die Produktion von Wurst- und Fleischwaren will Jürgen Hodler aber weiter aufrecht erhalten. „Ich biete meine Waren jetzt nur noch auf Märkten und für Lieferungen an.“

Weitere Märkte im Blick

Derzeit steht er samstags auf dem Schramberger Wochenmarkt. Er will versuchen, mit seinem Verkaufswagen noch auf weiteren Wochenmärkten unterzukommen. Eine Zeit lang stand Hodler auch einmal in der Woche mit seinem Verkaufswagen auf der Seebauernhöhe, um die Bewohner dort zu versorgen.

Auch Lieferungen wird Jürgen Hodler noch ausführen. „Und meinen Schwarzwälder Schinken werde ich auch künftig noch räuchern“, sagt Hodler, der auch weiterhin für seine Kundschaft da sein will.