St. Georgen vor 44 Minuten

Warum die Rupertsbergschule fünf Jahre auf einen eigenen Rektor warten musste – und jetzt sehr glücklich ist

Hannes Rath tritt sein Amt am 1. August an. Jörg Westermann wirkte fünf Jahre kommissarisch. Dabei hatte es nicht an gutem Willen gemangelt, die Stelle früher zu besetzen. Doch es gab Probleme, so das Schulamt.