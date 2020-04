Seit geraumer Zeit können keine Gottesdienste mehr stattfinden. Bei den Katholiken musste die Erstkommunion am Weißen Sonntag ausfallen. In den kommenden Wochen hätten evangelische junge Christen ihre Konfirmation gefeiert – auch daraus wird vorerst nichts. Wie gehen die Kirchen mit der Situation um?

Benedikt Müller, Pastoralreferent bei der katholischen Seelsorgeeinheit St. Georgen-Tennenbronn, erklärt, ist die Erstkommunion auf den Herbst verschoben worden. „Mit dem neuen Pfarrer Harald Dörflinger, der ab September in unsere Seelsorgeeinheit kommen wird, ist vereinbart, dass die Erstkommunion am 4. Oktober in Tennenbronn und am 11. Oktober in St.Georgen stattfinden soll. Vorbehaltlich der aktuellen Entwicklungen bis dahin“, so Müller vorsichtig. Die Eltern seien durchweg einsichtig gewesen.

Vorbereitung startet zum Sommerende

Nach den Sommerferien soll mit dem Kommunionunterricht und den Beichtvorbereitungen begonnen werden. Für die Firmung, die im Juli stattfinden soll, ist derzeit noch offen, wie und in welchem Rahmen diese stattfinden solle. Wie Müller weiter erklärt, seien auch alle Trauungen in den Herbst verschoben.

In den Herbst verschoben sind auch die Konfirmationstermine bei der evangelischen Seelsorgeeinheit St. Georgen-Tennenbronn. „Im Moment sieht es so aus, dass wir die Konfirmation für die Bezirke Lorenz und Johannes am 27. September feiern werden. Zwei Wochen später, am Samstag, 10. September, würde dann das Fest der Petrusgemeinde Peterzell und Langenschiltach stattfinden und am Sonntag, 11. September in Tennenbronn“, so Roland Scharfenberg. Er wird dann einziger Pfarrer in der Seelsorgeeinheit sein, Pfarrerin Lisa Interschick geht in die Babypause.