St. Georgen vor 6 Stunden

Wann wird‘s mal wieder richtig Winter? Und ist der Bauhof dann überhaupt vorbereitet?

Noch ist kein Schnee in Sicht, doch der Bauhof St. Georgen kann nicht erst Salz bestellen, wenn die ersten Flocken fallen. Und Bauhofleiter Hanspeter Boye hat eine Bitte an an die Autofahrer.