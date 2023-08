Wie geht es dem Wald in St. Georgen? Angesichts der zeitweise starken und anhaltenden Regenfälle im Mai, Juli und Anfang August müssten die Wasserspeicher doch ausreichend gefüllt und der Waldboden gut durchtränkt sein. Der Waldrundgang durch den St. Georgener Stadtwald mit Förster Thomas Leser zeigt aber, dass trotz allem die Trockenheit des vergangenen Jahres ihre Spuren hinterlassen hat.

Saftig grüne Nadeln an den Tannen und Fichten, grünes Laub an Buchen, Ahorn und den vereinzelt entdeckten Eichen – auf den ersten Blick scheint sich der Wald von der großen Trockenheit im vergangenen Jahr erholt zu haben. „Bislang bin ich mehr als zufrieden“, sagt Thomas Leser und schränkt gleichzeitig ein: „Das bezieht sich auf den Jetzt-Zustand. Das kann morgen schon wieder anders sein.“

Die Zufriedenheit bezieht sich auf die Witterung der vergangenen Wochen und Monate, wo durch ausgiebigen Niederschlag einerseits der Waldboden bis in etwa 40 Zentimeter Tiefe gut durchfeuchtet ist. Grund für Entspannung ist das jedoch nicht. „Gut wäre, wenn der Waldboden bis aufs Grundwasser feucht wäre.“ Dies wäre aber erst in mehreren Metern Tiefe der Fall. Auch dass die Quellen nun wieder stärker sprudeln, als vor einem Jahr, ist für Thomas Leser nicht unbedingt ein Grund zur grenzenlosen Freude. „Das bedeutet, dass Oberflächenwasser wieder abfließt.“

Blickt man so genau hin, wie es Thomas Leser macht, entdeckt man, dass der Wald durchaus noch an den Folgen der trockenen Perioden des Vorjahres und der Jahre davor leidet. Leser schaut nach oben in die Laubbaumwipfel. Die äußersten Äste und Zweige der Buchen sind dürr, die Blätter jetzt schon so verfärbt und trocken wie im Spätherbst. „Das sind die Spätfolgen aus den trockenen Phasen.“

Um zu zeigen, dass die feuchte Witterung der vergangenen Wochen auch für etwas anderes gut war, blickt Thomas Leser unter die Rinde einer frisch geschlagenen Fichte. Dort sind deutlich die Larvengänge des Buchdrucker-Borkenkäfers zu sehen. „Diese Bäume haben wir zufällig entdeckt und sofort rausgenommen“, so Leser. Generell halte sich der Borkenkäferbefall in diesem Sommer aber noch in Grenzen.

Um das Niederschlagswasser von den Waldwegen zu steuern, hat Förster Leser entlang der Waldwege mehrere so genannte Quereinschläge gemacht, die das Wasser in den Wald bringen. Das ist allerdings nur eine Maßnahme, um das Wasser im Wald zu halten und dorthin zu bringen, wo es benötigt wird, nämlich zu den Bäumen.

„Wasser wird in Zukunft unser aller großes Problem werden. Je besser wir uns jetzt aufstellen, umso geringer werden die Probleme sein“, prophezeit Leser, der insgesamt 2100 Hektar Wald, davon 550 Hektar Stadtwald, betreut. Welche Maßnahmen könnten oder müssten ergriffen werden, um das kostbare Nass in die Wälder zu bringen und dort zu halten? „Wir müssen alle Ressourcen nutzen um das Wasser zu halten.“ Es müsse über das Anlegen von Retentionsflächen und den Bau von Wasserbecken nachgedacht werden, um das Wasser nach Starkregenereignissen aufzufangen. Wasser aus dem Hallenbad zum Gießen der städtischen Grünanlagen zu verwenden, sei eine gute Idee und ein erster Ansatz. Ist Leser zufrieden mit der bisherigen Niederschlagsmenge? Er lacht. „Nein, von mir aus dürfte es noch viel mehr regnen.“