Der Gesangverein Liederkranz Peterzell bereitet sich auf ein großes Jubiläum vor. 2024 wird das 100-jährige Bestehen des Vereins gefeiert. Dazu soll ein historischer Rückblick entstehen, für dessen Zusammenstellung die Unterstützung der Bürger gewünscht ist.

Bei der Hauptversammlung stellte das Vorstandsteam mit Uwe Geier, Schriftführerin Susanne Gausmann und Kassiererin Christiane Otte die bisherigen Planungen vor. Demnach soll die Geburtstagsfeier am 2. März nächsten Jahres mit vielen Gästen, allen voran natürlich den Mitgliedern, Vertretern der Peterzeller Vereine und Institutionen und Singfreunden, gefeiert werden.

Die 100-jährige Vereinstätigkeit soll dabei in die Gemeindehistorie eingebettet werden. „Hierfür suchen wir Bild- und Tonaufnahmen unserer Chorauftritte, insbesondere aus den vergangenen Jahrzehnten“, sagte Susanne Gausmann. Zudem soll eine Ausstellung mit historischen Unterlagen präsentiert werden.

Der zweite Teil des Festes, für den noch kein Termin festgelegt ist, soll ein Dorffest sein, in das der Tag des Liedes eingebettet werden soll. Ortsvorsteher Klaus Lauble könne sich generell einen eintägigen Dorfhock vorstellen, mit Beteiligung der Peterzeller Vereine. „Die ersten Vereine haben bereits Bereitschaft zur Teilnahme signalisiert“, so Lauble.

Außerdem bewirbt sich der Liederkranz um die Zelterplakette, die höchste deutsche Auszeichnung für Amateurchöre, die vom Bundespräsidenten für mindestens 100 Jahre ununterbrochene musikalische Arbeit und Pflege der Chormusik vergeben wird.

Noch vor einigen Jahren war nicht absehbar, dass der Gesangverein Liederkranz sein hundertjähriges Bestehen überhaupt erreicht. 2020 stand sogar die Auflösung des Chores zur Diskussion, da der Verein aufgrund Überalterung der Mitglieder und Mangel an aktiven Sängern nicht mehr auftreten konnte. Zudem war der langjährige Chorleiter Thomas Schmidt 2019 verstorben, und eine neuer Chorleiter war nicht zu finden.

Mit der Idee, den Verein zu einem Projektchor umzugestalten, bei dem Sänger sporadisch für einzelne Auftritte zusammenkommen, erfuhr der Liederkranz neuen Aufschwung. Aktuell zählt der Chor 93 Mitglieder, davon singen 18 im „Chörle Peterzell“, so der Name des Projektchors.

Wenngleich sich das Chörle unter der Leitung von Melissa Otte pandemiebedingt in den vergangenen zwei Jahren noch nicht so intensiv in der Öffentlichkeit vorstellen konnte, war das vergangene Vereinsjahr gespickt mit Terminen. So bereiteten die Mitglieder bei einem Probenwochenende ihre Repertoire vor, das sie unter anderem zusammen mit den Schülern der Grundschule auf dem Weihnachtsmarkt in Peterzell vorstellten.