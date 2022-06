St. Georgen vor 4 Stunden

Von der Kundin zur Inhaberin: Warum sich Iris Schwer für ein traditionsreiches Geschäft begeistert

Tabakwaren Zipelius kennt in St. Georgen wohl jeder. Nun hat Roland Zipelius nach 40 Jahren dafür eine Nachfolgerin gefunden. Wie kam sie dazu, was reizt sie an der Selbstständigkeit? Und: Lohnt sich das Geschäft noch?