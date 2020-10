von Heike Thissen

Elke Henninger ist keine Verkaufspsychologin. Sie ist Schwarzwaldbäuerin mit Leib und Seele. Und doch weiß die sympathische 37-Jährige intuitiv, wie sie ihr „Produkt“ erfolgreich an die Frau und an den Mann bringt. Das „Produkt“ ist in ihrem Fall ein Urlaub auf dem idyllischen Schweizermichelhof in St. Georgen-Brigach, den sie zusammen mit ihrem Mann Manfred betreibt. Und ganz ohne Psychologiestudium weiß Elke Henninger, dass nichts eine Kaufentscheidung so sehr beeinflusst wie eine persönliche Empfehlung. Eine Empfehlung wie die von Kerstin Bienzle aus Stuttgart zum Beispiel, die den Familien- und Lifestyleblog „Tagaustagein“ betreibt: „Wer sich also mal so richtig erholen will, den Schwarzwald, die Umgebung und das Landleben erkunden möchte, kann sich bei Familie Henninger melden.“ Kein Wunder, dass in den Tagen darauf bei Henningers vermehrt Anfragen für einen Urlaub eingingen.

Für Elke und Manfred Henninger gehören Laptop und Smartphone zu den wichtigsten Arbeitsgeräten. So halten sie ihre Urlaubsgäste in den sozialen Netzwerken auf dem Laufenden. | Bild: Heike Thissen

Schweizer Michel

Der „Schweizer Michel“, nach dem der mehr als 300 Jahre alte Hof benannt ist, war der St. Georgener Michel Henninger. Er lebte von 1739 bis 1792 und zog im Winter, wenn es auf dem Hof nur wenig zu tun gab, in die Schweiz, um dort Schwarzwalduhren zu verkaufen. „Über sein Leben wissen wir so gut wie gar nichts“, erzählt Manfred Henninger, der den Hof nun in zehnter Generation bewirtschaftet. Im Vergleich dazu ist die Welt verhältnismäßig gut über sein eigenes und das Leben seiner sechsköpfigen Familie auf dem Schweizermichelhof informiert. Die Henningers pflegen nämlich nicht nur eine Homepage mit vielen Informationen rund um den Familienbauernhof in St. Georgen-Brigach. Elke Henninger verbringt am Tag rund eineinhalb Stunden damit, unter anderem Social-Media-Känale wie Facebook und Instagram mit relevanten Inhalten vom Hof zu bestücken. Ein Foto vom Katzennachwuchs beim Milchschlecken, das neugeborene Kälbchen im Stroh, Bilder von Stockbrot und Marshmallows überm Lagerfeuer, aber auch ein Abschieds-Post für den verstorbenen Hofhund Timmy sind dort zu finden. „So halten wir unsere Fans immer auf dem Laufenden über das, was bei uns auf dem Hof gerade passiert. Das ist sehr wichtig, um mit ihnen in Kontakt zu bleiben“, weiß Elke Henninger aus Erfahrung.

38 Milchkühe leben auf dem Schweizermichelhof. | Bild: Heike Thissen

Beiträge bringen Gäste

Die Social-Media-Kanäle wie Facebook oder Instagram zu pflegen, ist nur eine von zwei Möglichkeiten, die Elke Henninger nutzt, um Werbung in eigener Sache zu machen. Die zweite Möglichkeit: andere damit zu beauftragen. „Wir hatten einmal eine Bloggerin hier zu Besuch, die alles Mögliche fotografierte. Da habe ich sie einfach gefragt, was sie denn da macht und wie sie arbeitet“, erinnert sich die gebürtige Sächsin. Schon während des Gesprächs kam ihr die zündende Idee: Wie wäre es, wenn wir Blogger wie diesen Urlaubsgast, die mit ihren Internettagebüchern viele Tausend Menschen erreichen, für unseren Hof begeistern? Und sie ihren Fans von uns berichten? Seit jenem augenöffnenden Moment hatten die Henningers schon mehrfach Besuch von Bloggern und ihren Familien. „Sie kommen uns für ein Wochenende besuchen und erfahren aus erster Hand, wie unser Leben auf dem Hof aussieht. Manchmal sind sie aber auch bei besonderen Aktionen dabei, wie zum Beispiel Kerstin, die einen Filmdreh von Schwarzwaldmilch bei uns begleitet hat“, erklärt Elke Henninger das einfache Konzept. Manche Blogger wohnen kostenlos auf dem Hof, andere bekommen Geld dafür, dass sie über den Schweizermichelhof schreiben. Im Anschluss veröffentlichen sie den Artikel – und bei Henningers läuft das Telefon heiß. „Wir merken das sehr stark, wenn wieder ein neuer Artikel veröffentlicht wurde“, sagt sie.

Der Schweizermichelhof steht seit mehr als 300 Jahren außerhalb von St. Georgen-Brigach in idyllischer Lage. | Bild: Heike Thissen

Digitales Engagement

Dass sich das digitale Engagement der Familie Henninger lohnt, spiegelt sich unter anderem in den Auszeichnungen wider, die sie erhält. Gerade eben wurde der Schweizermichelhof vom Reiseportal Landreise.de zum beliebtesten Ferienhof in Baden-Württemberg gekürt – aufgrund der positiven Online-Bewertungen der Gäste. Die Nutzer des Onlineportals HolidayCheck bewerten die Ferienwohnungen am Ortsrand von St. Georgen mit hervorragenden 6 von 6 möglichen Punkten und mit einer hundertprozentigen Weiterempfehlung. Und die Internetseite familien-ferien.de in Baden-Württemberg hat den Hof als besonders familienfreundliches Ferienangebot ausgezeichnet.

Bestnoten für die Henningers

In acht unterschiedlichen Buchungsportalen ist die Homepage der Familie Henninger registriert, und sie alle geben dem Schweizermichelhof in St. Georgen-Brigach Bestnoten. Für Elke und Manfred Henninger ist das der Beweis dafür, dass es ihnen gelungen ist, ihren traditionsreichen und jahrhundertealten Hof hervorragend im Zeitalter der Digitalisierung zu etablieren.