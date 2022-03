St. Georgen vor 57 Minuten

Vizevorsitzende führt Verein vorerst: Händler wählen Nachfolger für Claudius Fichter erst 2023

Bei der Hauptversammlung am Donnerstag hat keine Wahl stattgefunden. Nichtöffentlich haben die HGV-Mitglieder über andere Dinge beraten. Worüber? Dazu will der Verein erst in der kommenden Woche informieren.