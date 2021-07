St. Georgen vor 2 Stunden

Virtuell in die Vergangenheit und in die Zukunft: Die Stadtsanierung in St. Georgen könnte von einem besonderen Projekt begleitet werden

Ziel ist, die Stadt so darzustellen, wie sie war, heute ist und in der Zukunft aussehen wird. Anhand der aktuellen Pläne könnte man beispielsweise virtuell durch das St. Georgen nach der Sanierung laufen, aber auch eine Reise in die Vergangenheit unternehmen.