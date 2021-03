St. Georgen Nur für Abonnenten vor 56 Minuten

Virtuell hereinspaziert ins Thomas-Strittmatter-Gymnasium

Am Thomas-Strittmatter-Gymnasium (TSG) in St. Georgen standen am Samstag die Türen sperrangelweit offen – zumindest digital. Das TSG hat seinen Tag der offenen Tür zum Kennenlernen für Grundschüler und Eltern pandemiebedingt als reine Online-Veranstaltung angeboten. Die Resonanz war groß.