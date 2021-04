Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Donnerstag, 8. April, 19.30 Uhr und Freitag, 9. April, 14 Uhr auf nicht bekannte Art und Weise Zugang in eine verschlossene Doppelgarage in St. Georgen-Peterzell in der Sanatoriumstraße. Sie entwendeten laut Polizeiangaben vier dort gelagerte Sommerreifen im Wert von etwa 500 Euro. Zeugen sollten sich mit dem Polizeirevier St. Georgen unter Telefon 07724/949500 in Verbindung setzen.