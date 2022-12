An ganz vielen Stellen in der Stadt gibt es angefangene Baustellen, doch so richtig voran scheint es nicht zu gehen. Das zumindest ist oft der Eindruck, wenn es um den Ausbau des Glasfasernetzes in St. Georgen geht.

Zum Teil ist es chaotisch

Das Thema hat nun auch den Gemeinderat befasst. Schon zuvor war Thema, dass die vielen angefangenen Baustellen vor allem im Winter beim Straßenverkehr zu Problemen führen können. Dass es besonders viele sind, ist auffällig bei der Fahrt durch die Bergstadt.

„Natürlich geht es zum Teil langsam voran“, sagt Bürgermeister Michael Rieger zum Thema. Auch ein bisschen chaotisch sei es, dem Problem mit den Löchern werde man aber nachgehen.

Kaum Firmen zu bekommen

Warum es schleppend läuft? „Sie müssen Firmen für den Tiefbau finden.“ Diese kommen zum Teil von weit her, zuletzt hat eine Tiefbau-Firma aus dem hessischen Darmstadt die Aufgaben in St. Georgen übernommen.

Ärger über Förder-Stopp des Bundes

„Zudem findet der Ausbau in allen Kommunen des Landkreises zur gleichen Zeit statt“, sagt Rieger. Das bringe den gesamten Ausbau unter Druck. Ebenso wie die Entscheidung des Bundes, keine Förderungen mehr auszuzahlen. Die Argumentation: Nach der Bewilligung von Geldern in Höhe von drei Millionen Euro ist kein Spielraum mehr vorhanden.

Das bringt Druck auf die Haushalte der Kommunen und „geht eigentlich gar nicht“, wie Bürgermeister Michael Rieger sagt und äußert Unmut über dieses Vorgehen.

Derzeit bremsen auch Schnee und Eis die Arbeiten. | Bild: Sprich, Roland

Er sieht darin vor allem einen klaren Nachteil des ländlichen Raums. In Ballungszentren und Großstädten müsse man sich um den Ausbau der digitalen Infrastruktur schließlich keine Sorgen machen.

Trotz allem läuft es noch gut

Trotz allem laufe der Ausbau in St. Georgen derzeit noch gut, wie auch Jochen Cabanis, Geschäftsführer des Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar, bestätigte. Konkret heißt das, wie Bürgermeister Rieger sagt, dass derzeit noch der Ausbau im Bereich Rupertsberg und Galetsch läuft. Im kommenden Jahr folgt Langenschiltach. Dann auch die Außenbereiche und ab 2024 Oberkirnach.