Der Rote Löwen hat nasse Füße gekommen. Beim Unwetter am 25. August ist eine provisorische Bedarfsentwässerung auf dem Dach des künftigen Bürgerzentrums in der Hauptstraße beschädigt worden. Dadurch ist in das in der Sanierung befindliche Gebäude Wasser eingedrungen. Derzeit werden die betroffenen Stellen mit Spezialgeräten getrocknet.

Wasser im Estrich

Bürgermeister Michael Rieger und Benjamin Hengstler, Leiter des Hochbauamtes der Stadt, zeigen bei einer Vor-Ort-Besichtigung den aktuellen Stand der Schadensbehebung. Auf den ersten Blick ist kein Wasserschaden zu erkennen. „Das Wasser stand etwa fünf Zentimeter hoch. Die Handwerker, die am Tag nach dem Unwetter in das Gebäude kamen, haben sofort das Wasser aufgenommen“, erklärt Benjamin Hengstler. Das eigentliche Problem liegt unter den bereits verlegten Fliesen. Das Wasser ist teilweise bis in den Estrich eingedrungen. Deshalb wurden rund 60 Löcher in die Fliesen gebohrt, in denen dicke Schläuche stecken. „Durch die einen Schläuche wird Wärme zum Trocknen hineingepumpt, aus den anderen Schläuchen wird das Wasser abgesaugt“, erläutert Hengstler.

Glück im Unglück: Betroffen sind laut Rieger und Hengstler lediglich das Tief- und das Hochparterre. Dort, wo das Begegnungscafé und der Jugendraum sowie die Toilettenanlagen untergebracht sind. Die Räume in den oberen Etagen und der große Bürgersaal blieben von dem Wasserschaden verschont.

Die Maßnahme verzögert die Fertigstellung des künftigen Bürgerzentrums erneut um mehrere Wochen. „Wir rechnen mit zehn Wochen Verzögerung“, so der Bürgermeister. Das könne man nicht ändern, sondern müsse es akzeptieren. Mit der Fertigstellung des Roten Löwen wird es in diesem Jahr deshalb nichts mehr: „Wir peilen jetzt das Frühjahr 2024 an.“

Den entstandenen Gesamtschaden beziffert die Stadt mit rund 30.000 Euro. Rieger geht davon aus, dass es sich um einen Versicherungsschaden handelt und die Stadt die Kosten nicht selbst zu tragen hat.

Derweil befinden sich die übrigen Bauarbeiten an dem Gebäude in der Endphase. In den Räumen im Obergeschoss, in dem unter anderem die Wirkstatt und das Landratsamt Betreungs- und Beratungsleistungen anbieten werden, sind bereits die Bodenbeläge verlegt. Linoleum im Bereich des Zwergenstüble und strapazierfähiger roter Nadelfilz in den Büroräumen, wo viele Besucher erwartet werden.

Im Obergeschoss nimmt der Bürgersaal Gestalt an. „Hier können künftig Veranstaltungen stattfinden, für die die Stadthalle beispielsweise zu groß ist“, sagt Rieger. Er könne sich unter anderem Seniorennachmittage oder auch Kinonachmittage vorstellen. Entsprechende Präsentationstechniken und Leinwand werden noch installiert, zudem lässt sich der Raum komplett abdunkeln. Rieger betont, dass man jedoch nicht in Konkurrenz zu den privaten Veranstaltern in der Stadt und anderswo stehen wolle.

Dass das Konzept Roter Löwen als Begegnungszentrum für alle St. Georgener Bürgerinnen und Bürger erfolgreich werden wird, daran zweifelt Rieger nicht. Bereits jetzt gebe es Anfragen, den Bürgersaal für öffentliche oder auch für private Veranstaltungen zu mieten.