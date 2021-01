Auf Grund der Corona-Situation musste die Stadt St. Georgen ihren Neujahrsempfang absagen. Um den Bürgern der Stadt dennoch ein gutes neues Jahr wünschen zu können, verbunden mit positiven Gedanken für das Jahr 2021, hat die Stadtverwaltung einen digitalen Neujahrsempfang vorbereitet, in dem sich Bürgermeister Michael Rieger sowie Vertreter aus verschiedenen Bereichen des öffentlichen Lebens per Videobotschaft mit Grußworten an die Bürger wenden.

In seinem Neujahrsgruß spricht Bürgermeister Rieger „Mut und Zuversicht für 2021“ aus. Die Corona-Pandemie habe den Alltag massiv beeinflusst. Jeden Einzelnen treiben Sorgen und Ängste um, sei es um die eigene Gesundheit oder die insbesondere der älteren Familienangehörigen. Aber auch Angst um den Arbeitsplatz und die ungewisse Zukunft von Unternehmen und Betrieben des Handels, Gewerbes, Gastronomie und dem Tourismusbereich machten den Menschen zu schaffen. „Denken wir an die Verantwortlichen, welche Last sie auf ihren Schultern zu tragen haben.“

Weil eine direkte Ansprache wie in der Vergangenheit nicht möglich ist, richtet sich Bürgermeister Michael Rieger mit einem Neujahrsgruß per Videobotschaft an die Bürger der Stadt St. Georgen. | Bild: Sprich, Roland

Rieger bedankt sich in der Ansprache auch bei allen Bürgern, die in den vergangenen Monaten mit zahlreichen Entbehrungen leben mussten. Ganz besonders bedankt er sich für das solidarische Miteinander.

Für das gerade begonnene Jahr wünscht sich Michael Rieger, dass „wir uns nicht mehr so viele Sorgen machen müssen, dass es wirtschaftlich wieder aufwärts geht und die Existenzängste weniger werden und vor allem, dass wir uns, wenn es die Situation zulässt, wieder in den Arm nehmen können.“

Neben Bürgermeister Michael Rieger richten auch andere Protagonisten Neujahrsgrüße an die Bürger, verbunden mit Ausblicken aus ihren jeweiligen Bereichen. Mediziner Johannes Probst wünscht sich, „dass wir nicht nur die gesündesten, sondern auch die am wenigsten kranken Bürger im Land werden. Gemeinsam können wir das schaffen.“

Der Vorsitzende des Turnvereins, Gerhard Mengesdorf, macht darauf aufmerksam, dass „die fehlenden Begegnungen besonders für Kinder und ältere Menschen belastend sind.“ Aus Sicht der Schüler erläutert Realschüler Noah Zähringer, wie vorbildlich die Schulen ein Hygienekonzept erarbeitet haben, auch wenn das Masken tragen im Unterricht „eine große Herausforderung und sehr anstrengend ist.“

Claudius Fichter, Vorsitzender des Handels- und Gewerbevereins, appelliert in seiner Grußbotschaft an die Unterstützung des lokalen Handels. „Damit erhalten sie die Vielfalt.“ Auch ermutigt er die Bürger, die heimische Gastronomie mit ihrem Angebot an Liefer- und Abholservice zu unterstützen. Ute Scholz vom Theater im Deutschen Haus wünscht, dass die Bürger ihren Optimismus beibehalten, „so dass wir aus dem außergewöhnlichen Jahr 2020 gestärkt hervorgehen und gemeinsam neue Projekte erleben können.“