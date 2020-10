Ist es Comedy? Ist es ein Konzert? Ist es Kabarett oder purer Klamauk? Die Frage ist nicht ganz einfach zu beantworten, wenn die Mitglieder von „Gankino Circus“ auf der Bühne stehen. Am Samstag hat die Truppe die Besucher in der St. Georgener Stadthalle aufgemischt.

So flippt man in Coronazeiten aus. Mit Abstand und Schutzmaske steht dem Spaß nichts entgegen. | Bild: Sprich, Roland

Wenn „Gankino Circus“ auftritt, wird schnell klar: Von gewöhnlicher Unterhaltung sind die vier Musiker aus Ost-West-Mittelfranken so weit entfernt wie der kleine Mann von einer Reise zum Mars. Dabei spielt die Gruppe im Prinzip nur fränkische Volkslieder. Da diese nach eigenem Bekunden aber eher eintönig und einschläfernd klingen, peppt die Formation die Musik mit dem „Gankino“, einem bulgarischen 11/8-Takt auf. Und schon wird aus einem bedächtigen und braven Volkslied ein rasender Hit, der das Blut des Publikums in Wallung bringt. Das wird bereits beim Intro deutlich, das langsam anschwillt, als ob ein kleines Bächlein zu einem reißenden Strom wird.

Um mehr Besuchern das Konzert von Gankino Circus zu ermöglichen, wich das Theater im Deutschen Haus in die Stadthalle aus. | Bild: Sprich, Roland

Nun würde das unbestritten vorhandene musikalische Können der vier Herren bereits ausreichen, um einen unterhaltsamen Abend auf hohem Niveau zu garantieren. Doch die Gruppe legt mit ihren Moderationen und Interaktionen noch einen drauf. So bekennen sie sich beispielsweise musikalisch als Gegner häuslicher Gewalt, zumindest gegenüber Männern oder lassen den Frust ausgerechnet an einer Triangel aus. Und sie schmieren sie dem Bergstadtpublikum fränkischen Honig um den Mund, wenn sie säuseln dass „St. Georgen viel zu sympathisch ist für eine Großstadt“. Um im nächsten Moment den Zuhörern eine gewisse Gemütsschlichtheit zu attestieren, nur weil sie sich von einem Schlagzeugsolo mitreißen ließen. Wobei Drummer Johannes sich selbst so in Exstase spielte, dass das „Tier“ aus der Muppetshow daneben wie ein schüchterner Trommler wirken würde. Auch bei der Demonstration von Akkordeonist Maximilian, im wahren Leben Milchviehhalter, der finnische Volkslieder zum Besten gibt, weil damit angeblich seine Kühe mehr Milch geben, kristallisiert sich schnell heraus, dass sich hinter der Maske des kruden Bauern ein erstklassiger Sänger verbirgt.

In Stadthalle ausgewichen

Die Macher vom Theater im Deutschen Haus sind mit der Veranstaltung ausnahmsweise in die Stadthalle ausgewichen, um mehr Besuchern die Gelegenheit zu geben, „Gankino Circus“ zu erleben. So können mit den Abstandsregeln immerhin ein Drittel mehr Besucher das verschrobene Quartett live erleben. Und am Ende schafft es das fränkische Ensemble, das auch keine Ermüdungserscheinungen zeigt, ihren Herkunftsort Dietenhofen bei Nürnberg werbewirksam immer wieder zu platzieren, dass die Besucher mit Maske und Abstand, in der Stadthalle nahezu ausflippen.