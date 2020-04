Dank Lockerungen in der Corona-Verordnung dürfen seit Montag kleinere Geschäfte unter bestimmten Voraussetzungen wieder geöffnet haben. Die Händler freuen sich, nach vierwöchiger Zwangsschließung wieder in den direkten Kontakt mit ihren Kunden treten zu können. Die meisten Kunden beherzigen auch die Vorsichtsmaßnahmen. Den in den vergangenen Wochen eingeführte Lieferservice für ihre Produkte wollen die Händler weiter aufrecht erhalten.

Floristin Susanne Steiner-Hieske kann ihre Kunden im Laden viel besser beraten als übers Telefon. | Bild: Roland Sprich,

Blumengeschäft Blattwerk: Inhaberin Susanne Steiner-Hieske freut sich, wieder persönlich mit ihren Kunden kommunizieren zu können. „Wenn auch mit Abstand.“ Der Straßenverkauf, den sie in den vergangenen Wochen angeboten hat, sei „ein Tropfen auf den heißen Stein“ gewesen. Jetzt setzt die Floristin darauf, dass die Läden auch weiterhin geöffnet bleiben dürfen. In drei Wochen ist Muttertag. Um hier einen Kundenandrang im und vor dem Laden zu vermeiden, rät sie dazu, „Blumen rechtzeitig vorzubestellen und sich liefern lassen.“ Bei persönlicher Abholung sollen die Kunden ihre Sträuße nur nach voriger Vereinbarung zeitversetzt abholen.

Buchhändlerin Martina Schwarz freut sich, wieder den direkten Kontakt zu ihren Kunden haben zu können. | Bild: Roland Sprich,

Buchhandlung Haas: An den ersten beiden Tagen war viel los, wie Inhaberin Martina Schwarz sagt. „Der persönliche Kontakt ist den Kunden, aber auch mir wichtig.“ Eine Sparte, die derzeit vollkommen brach liegt, ist der Verkauf von Schulmaterial. „Die Schüler kommen derzeit natürlich noch nicht.“ Den Lieferservice will Martina Schwarz aufrecht erhalten, „vor allem für die älteren Kunden, die Angst haben, aus dem Haus zu gehen.“

Ljiljana Draschar (links) und Renate Heizmann bedienen ihre Kunden aus Rücksicht nur mit Mund- und Nasenschutzmasken. | Bild: Roland Sprich,

Heizmann & Draschar: Das Elektrofachgeschäft hat momentan nur vormittags geöffnet. „Wir beginnen langsam“, so Renate Heizmann. Wie sie an den ersten beiden Öffnungstagen beobachten konnte, halten sich zwar die meisten, aber nicht alle Kunden an die Hygienemaßnahmen. „Manche ignorieren unsere Hinweise und Abstandsregelungen ganz bewusst“, bedauert Heizmann.

Modehaus Fritz Kaspar: Der Inhaber des Fachgeschäfts für Männermode ist „froh, dass wir unser Angebot unseren Kunden wieder präsentieren dürfen." Der Textilhandel habe seiner Einschätzung nach nicht so sehr von dem Lieferserviceangebot profitiert. „Insbesondere Herrentextilien werden größtenteils erst dann gekauft, wenn man sie benötigt. Und im Home-Office braucht man halt kein neues Hemd", so der Kaufmann. Das verlorene Ostergeschäft könne man im Textilhandel nicht mehr aufholen. Als Reaktion auf die Corona-Pandemie bietet Kaspar aktuell auch Mund- und Nasenschutzmasken an, die im Haus genäht werden.

Floristin Sylvia Bauknecht hofft, dass die Lockerungen für die Geschäfte nicht zu früh kam. | Bild: Roland Sprich,