An diesem Wochenende würde normalerweise das St. Georgener Stadtfest stattfinden. Es wurde aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt. Einige Vereine, die normalerweise an den kommenden beiden Tagen für Genuss, Spaß und Unterhaltung sorgen würden, haben auf eine launige Anfrage unserer Redaktion reagiert und spielen das Stadtfest nach. Die Fotos zeigen die DLRG bei ihrem Angel-Geschicklichkeitsspiel. Die Brigacher Landjugend mit der Kuh zum Melken, die Stadtmusik sorgt für den guten Ton. Und der Turnverein hat seinen Weinstand kurzerhand vor der Vereinsturnhalle aufgebaut. Und eine Turnerin des TV zeigt stellvertretend für das Unterhaltungsprogramm ein Kunststück auf heimischem Rasen. Einen Lichtblick gibt es ja auch: Auf all diese Programmpunkte können sich die St. Georgener wohl im kommenden Jahr wieder freuen, wenn das Stadtfest hoffentlich keiner Pandemie zum Opfer fällt. Bilder: Vereine