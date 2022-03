Der erste Vorstoß zur Vereinsauflösung ist gescheitert. Die Mitglieder hatten nicht mit der erforderlichen Quote von 90 Prozent zugestimmt. Das Vereinsvermögen soll bereits umverteilt sein.

Der Vorstand des Vereins Form am Bahnhof unternimmt einen weiteren Versuch, den Verein aufzulösen. In der Mitgliederversammlung am Donnerstag, 24. März, steht die Vereinsauflösung auf der Tagesordnung.Erster Versuch gescheitertEin entsprechender