Schwangere und junge Mütter kennen das Problem. Sie finden keine oder nur schwer eine Hebamme, die sie bei der Vorbereitung zur Geburt oder in den ersten Wochen nach der Entbindung begleitet. Jetzt können sie aufatmen. In St. Georgen haben drei Hebammen eine Wochenbettambulanz eingerichtet. Sie wollen so dem Hebammenmangel zumindest ein stückweit entgegenwirken.

„Die Frauen rufen zu Beginn ihrer Schwangerschaft oft bei bis zu 25 Hebammen an, um irgendwo unterzukommen.“ Judith Wikgolm, Hebamme

Judith Wikgolm, Romy Bertsche und Daniela Becherer sind freiberufliche Hebammen und betreuen Frauen in der ganzen Region. Sie kennen das Problem. „Die Frauen rufen zu Beginn ihrer Schwangerschaft oft bei bis zu 25 Hebammen an, um irgendwo unterzukommen“, sagt Judith Wikgolm.

Ein minimaler Standard

Auch sie selbst mussten immer mehr Frauen absagen, als sie annehmen konnten. Mit der Situation waren die Initiatorinnen der Wochenbettambulanz unzufrieden. „Wir wollten deshalb für die Frauen zumindest einen minimalen Standard schaffen“, so Wikgolm.

Die Hebammen Judith Wikgolm stammt aus Graz in Österreich. Sie hat dort ihre Hebammenausbildung absolviert und inzwischen mehr als 20 Jahre Berufserfahrung. Seit Herbst 2020 lebt sie mit ihrem Mann, der aus Gütenbach stammt, und ihren beiden Kindern in St. Georgen, wo sie seit Frühjahr 2021 als freiberufliche Hebamme tätig ist. Außerdem ist sie Dozentin im Studiengang Hebammenwisschenschaft an der Hochschule Furtwangen.



Romy Bertsche hat ihre Ausbildung zur Hebamme im April 2021 am Schwarzwald-Baar-Klinikum abgeschlossen und arbeitet seither am Klinikum als Hebamme.



Daniela Becherer stammt aus Nußbach und verstärkt das Team mit Schwangerenvorsorge und Geburtsvorbereitung.



In den von ihr eingerichteten Räumen im Ärztehaus in der Gerwigstraße 31, in denen sie ursprünglich Rückbildungskurse anbieten wollte, die pandemiebedingt allerdings bislang dort nicht stattfinden können, haben Wikgolm und Bertsche ein „Hebammenwohnzimmer“ eingerichtet.

Hebamme Judith Wikgolm streicht dem fünf Wochen alten Mika sanft über das Köpfchen. Seine Mutter Marleen Hupf aus Hornberg ist froh, eine Hebamme gefunden zu haben. | Bild: Sprich, Roland

In heimeliger Atmosphäre sollen sich Mütter und die Babys wohlfühlen. „Unser Hebammenherz schlägt für heimische Wochenbettpflege. Zuhause wären die Frauen und Kinder ja auch in sehr wohnlicher Umgebung“, so Wikgolm. Hier können die Mütter ihre Kinder sogar zwischendurch stillen und wickeln.

Judith Wikgolm (links) und Romy Bertsche haben die Hebammenambulanz im Ärztehaus in der Gerwigstraße 31 eingerichtet, um möglichst vielen Frauen ihre Dienstleistung anbieten zu können. | Bild: Sprich, Roland

„Und, sofern es die Coronaregeln wieder zulassen, könnten hier auch mal zwei oder drei Frauen sitzen und sich austauschen“, sagt Romy Bertsche. Die Untersuchungen und Beratungsgespräche, beispielsweise zu Rückbildung, Nabelpflege oder zur Ernährung, finden jeweils in einem separaten Behandlungszimmer statt.

Die Vorteile einer Wochenbettambulanz liegen auf der Hand. „Für uns entfallen in erster Linie natürlich die Fahrtzeiten“, sagt Judith Wikgolm. Und diese nehmen einen beträchtlichen Teil der täglichen Arbeitszeit ein, denn die Frauen, die Wikgolm, Bertsche und Becherer betreuen, sind in der weiten Region verstreut. „Da kann es schon mal vorkommen, dass man von Unterkirnach nach Furtwangen fahren muss.“

Hebamme Romy Bertsche untersucht den kleinen Mika und gibt der Kindsmutter Marleen Hupf Tipps. | Bild: Sprich, Roland

Die Zeit, die sie ansonsten von A nach B fahren um Hausbesuche zu machen, können die Hebammen jetzt nutzen, um mehr Frauen zu begleiten. Die Frauen wiederum haben den Vorteil, dass sie auch dann zuverlässig eine Hebammenbegleitung haben, wenn ihre persönliche Hebamme beispielsweise im Urlaub ist oder wegen Krankheit ausfällt.

Angebot hilft

Ein Vorteil der Wochenbettambulanz ist, dass sie direkt an die Räume der gynäkologischen Praxis von Annett Geitner grenzt. „So haben wir kurze Wege, wenn wir einen ärztlichen Rat benötigen“, sagt Wikgolm.

„Das hilft den Frauen enorm, die auf der Suche nach einer Hebamme sind.“ Marleen Hupf, Mutter

Die Nutzung der Wochenbettambulanz ist eine normale Kassenleistung. Vorerst ist die individuelle Hebammensprechstunde einmal in der Woche, jeweils dienstags, geplant. „Je nach Nachfrage sehen wir dann, ob wir eventuell einen zweiten Sprechtag anbieten.“

Marleen Hupf und Ljubisava Josic-Petrovic begrüßen die neue Einrichtung. „Das hilft den Frauen enorm, die auf der Suche nach einer Hebamme sind“, sagt Marleen Hupf, die dafür auch den Weg aus Hornberg auf sich nimmt.

Problem über die Jahre verschärft

„Es ist gut, eine Hebamme vor Ort zu haben“, sagt auch Ljubisava Josic-Petrovic. Die Frau, die in St. Georgen wohnt, erwartet in Kürze ihr drittes Baby. Bei den anderen beiden Kindern, die bereits etwas älter sind, sei die Suche nach einer Hebamme noch nicht so schwierig gewesen, erinnert sie sich.

Die Hebammen versichern, dass jede Frau, die die Wochenbettambulanz kontaktiert, auch einen Termin bekommt. „Unser Ziel ist, dass wir 100 Prozent der Anfragen annehmen können.“

Romy Bertsche ist seit knapp einem Jahr fertig mit der Ausbildung zur Hebamme. Zusätzlich zu ihrer Arbeit im Schwarzwald-Baar-Klinikum betreut sie auch Frauen in der Wochenbettambulanz. | Bild: Sprich, Roland

Ab sofort können sich Frauen ausschließlich per Mail unter wochenbettsprechstunde@gmail.com in der Wochenbettambulanz anmelden. Termine werden im Halbstundentakt vergeben.