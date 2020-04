von Rolf Hohl

Die Zeit der Isolation in den eigenen vier Wänden ist auch eine Zeit des Einfallsreichtums und der Suche nach neuen Möglichkeiten. Das zeigt sich gerade an der Jugendmusikschule St. Georgen-Furtwangen, wo wegen des Infektionsschutzes derzeit kein Präsenzunterricht stattfindet.

Dass der Musikunterricht dennoch weitergehen kann, ist vor allem den digitalen Medien zu verdanken. „Auch ein Unterricht über das gute alte Telefon ist eine Möglichkeit, den Schüler zumindest sein Instrument spielen zu hören, um ihm daraufhin konkrete Hilfestellung zu geben“, sagt Musikschulleiter Elias Zuckschwerdt.

Ein willkommener Austausch

Noch weitergehender seien die Möglichkeiten bei der Arbeit mit Video-Chats, bei denen der Instrumentallehrer dem musizierenden Schüler fast wie im Präsenzunterricht auch Anleitungen bezüglich Körperarbeit und Handhaltung geben könne. Zudem habe sich das Aufrechterhalten der Verbindungen zwischen Schüler und Lehrkräften auch in persönlicher Hinsicht als Gewinn herausgestellt, so der Schulleiter.

In Zeiten der Kontaktreduzierung zur Eindämmung des Coronavirus habe dieser Austausch einen ganz besonderen Stellenwert erhalten und eröffne auch die Möglichkeit, intensiver auf bestimmte Themenbereiche einzugehen. „Auf klanglicher Seite muss man sicher einige Abstriche in Kauf nehmen gegenüber dem normalen Unterricht, dafür bleibt Raum für verstärkte Arbeit an technischer Basisarbeit, Notenlehre oder Übungen zum Rhythmus“, erklärt er.

Dennoch funktioniert das Angebot nicht bei allen Unterrichtsformen. Gerade bei größeren Gruppen sei dies nicht möglich, so Zuckschwerdt. Die Gebührenrückerstattungen, die sich daraus ergeben können, verschärfen auch die finanzielle Situation der Musikschule, weshalb man sich bereits jetzt um Landesmittel zur Unterstützung bemühe.

Zuckschwerdt und der Vorsitzende der Jugendmusikschule, Daniel Papst, werben daher um das Verständnis der Eltern, dass die Musikschule zunächst weiterhin wie gewohnt die Unterrichtsentgelte einzieht, um finanzielle Engpässe zu vermeiden und handlungsfähig zu bleiben.