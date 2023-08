Verkehrsteilnehmer werden in der Innenstadt seit einigen Wochen auf eine harte Probe gestellt. Aufgrund gleich mehrerer Baustellen sind stark frequentierte Strecken nicht befahrbar, andere Routen als die gewohnten müssen in Kauf genommen werden. Doch Entspannung zeichnet sich ab.

Ob bei großer Hitze oder am Wochenende, die Bauarbeiten im oberen Bereich der Gewerbehallestraße in Zusammenhang mit der Marktplatzsanierung laufen auf Hochtouren. Wie Marius Sporia von der Firma Peter Groß Bau auf Nachfrage erklärt hat, sind in den vergangenen Wochen die Gas- und Wasserleitungen in dem Bereich erneuert worden. „Wir müssen jetzt noch die Straßenabläufe einbauen und die Randsteine setzen“, sagt Marius Sporia mit Blick auf die folgenden Arbeiten. Er schätzt, dass bei weiterhin gutem Verlauf der zu bewältigenden Maßnahmen die Arbeiten bis Ende August abgeschlossen sein werden.

Derweil sind die Bauarbeiten im unteren Bereich der Gewerbehallestraße, zwischen Gerwigstraße und Friedrichstraße, inzwischen abgeschlossen und die dortige Teilstrecke wieder für den Verkehr freigegeben.