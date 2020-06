von SK

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Samstag in der Zeit von 11 Uhr bis 16.30 Uhr im Andreas-Müller-Weg in Brigach ereignet hat.

Ein unbekannter Autofahrer streifte laut einer Mitteilung der Polizei einen dort geparkten schwarzen Skoda Scala und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden am Kotflügel vorne links zu kümmern.

Am Skoda entstand Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro. Personen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier St. Georgen, erreichbar unter der Telelefonnummer 07724/949500, in Verbindung zu setzen.