von SK

Ein Unbekannter hat in der Nacht zu Freitag eine Verkehrsinsel in der Bahnhofstraße in St. Georgen beschädigt. Der Unbekannte bog laut Polizei von der Bahnhofstraße nach links auf die Bundesstraße 33 in Richtung Triberg ab. Hier überfuhr er eine Verkehrsinsel und ein Verkehrszeichen.

Ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, setzte der Flüchtige seine Fahrt fort.

Beim Auto müsste es sich laut den Beamten um einen rund 20 Jahre alten Mercedes 190 (Baureihe W 202) handeln, der durch den Zusammenstoß im Bereich der Fahrerseite stark beschädigt sein dürfte.

Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier St. Georgen, erreichbar unter der Telefonnummer 07724/949500, zu melden.