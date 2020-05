Nach einem Parkrempler hat am Dienstag ein bislang unbekannter Unfallverursacher Fahrerflucht begangen. Wie die Polizei mitteilt, prallte dieser im Zeitraum zwischen 10 und 20 Uhr im St. Georgener Stadtgebiet gegen einen geparkten schwarzen VW Golf. Anschließend fuhr er vom Unfallort weg, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern.

Die Fahrzeugbesitzerin bemerkte die Beschädigungen an ihrem Auto jedoch erst am Abend. Da sie ihren VW im fraglichen Zeitraum an mehreren Stellen im Stadtgebiet geparkt hatte, konnte sie die genaue Unfallörtlichkeit nicht nennen. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall oder zum Unfallflüchtigen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier St. Georgen unter der Telefonnummer 07724/949500 in Verbindung zu setzen.