von SK

Unbekannte Täter haben zwischen Samstag und Montag alle vier Reifen an einem schwarzen VW Golf Cabriolet zerstochen, das in der Waldstraße abgestellt war. Hierdurch entstand laut Polizei Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier St. Georgen, erreichbar unter der Telefonnummer 07724/949500, zu melden.