In der St. Georgener Roßbergsporthalle kommen ab sofort LED-Leuchten zum Einsatz. In den vergangenen knapp drei Wochen wurde die Beleuchtung Stück für Stück umgestellt. In einem Vor-Ort-Termin haben Alexander Tröndle, Stadtbaumeister, und Heiko Götz, Geschäftsführer der beauftragten Firma Götz Elektrotechnik, die Neuerungen nun vorgestellt. Insgesamt hat die Umrüstung knapp 80 000 Euro gekostet. Doch die Investition wird sich, so erklärt Tröndle, schon in rund drei Jahren amortisiert haben. Möglich ist das, weil das Einsparpotenzial, so ergab eine Vorab-Berechnung, bei 67,6 Prozent liegt. Auch die Wartung, so der Stadtbaumeister, sei wesentlich einfacher. Unter anderem, weil die Austauschintervalle sehr viel länger sein werden. Zudem, bislang konnte das noch nicht eingerechnet werden, bekommt die Stadt Fördermittel für den Einsatz der energiesparenden Leuchtmittel.

Individuell steuerbar

Für Schulen und Vereine wird sich bei der Nutzung einiges ändern. Neben dem auffällig anderen Licht, wird es künftig möglich sein, die Beleuchtung über moderne Steuerung individueller zu nutzen. Geregelt wird das von den Nutzern künftig über ein digitales Bedienelement. Heiko Götz nennt ein Beispiel, wie die Anforderungen sich je nach Sportart unterscheiden können. So müssten beispielsweise Volleyballer häufig nach oben schauen und würden deshalb leicht geblendet werden. Es sei deshalb sinnvoll, die Beleuchtung etwas herunterzufahren. Auf der anderen Seite sei eine gute Ausleuchtung etwa für Handballer sinnvoll. Damit diese die Halle gleich am Freitag nutzen können, haben die Handwerker in der Nacht auf Freitag Überstunden geleistet.

LED-Leuchten in der Roßbergsporthalle. | Bild: Ganter, Patrick

Zum Einsatz kommen in der Halle nun Leuchten mit 4000 Kelvin, die Tageslicht abgeben. Sie müssten, so sagt Götz, etwa zehn Jahre halten. Die einzelnen Leuchten, in die jeweils vier Elemente gefasst sind, wiegen jeweils rund 30 Kilogramm. Sie seien aber, so sagt Götz, schlagsicher. Und unter anderem durch kleine Stahlseile links und rechts gesichert.