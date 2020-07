Sportlich wie organisatorisch hatte die Handballabteilung des Turnvereins im vergangenen Vereinsjahr etliche Hürden zu meistern. Das sagte Handball-Abteilungsleiter Stephan Lermer bei der Abteilungsversammlung. Exemplarisch nannte er die Auflösung der Spielgemeinschaft mit Schramberg, neuer Abteilungsleitung und neuem Trainergespann für die erste Mannschaft. Alle Hürden seien „mit Bravour gemeistert worden“, wie Lermer sagte und dies im Wesentlichen den Trainern, Vorstandsmitgliedern, aber auch ehrenamtlichen Helfern zuschrieb.

Sportlich lief es für die Aktivenmannschaft rund. Trotz einem zweiten Tabellenplatz und der damit verbundenen Berechtigung, in der nächste Saison in die Südbadenliga aufzusteigen, entschied sich das Team, weiterhin in der Landesliga zu bleiben. „Die nachhaltige Entwicklung und die Integration der eigenen Nachwuchsspieler steht mehr im Vordergrund, als der kurzfristige Erfolg“, so der Abteilungsleiter. Das solle jedoch nicht bedeuten, dass man die sportlichen Ansprüche herabsetzen wolle. Die weibliche B-Jugend sicherte sich die inoffizielle Meisterschaft in der Bezirksklasse.

St. Georgen Nicht alle sind für die Maskenpflicht: St. Georgener Einzelhandel ist geteilter Meinung Das könnte Sie auch interessieren

Die Corona-Krise machte den Handballern das Trainingsleben schwer. Jeder für sich habe zumindest das Konditionstraining aufrecht erhalten. Jetzt, wo Trainingsspiele wieder erlaubt sind, stehen die Handballer vor der Herausforderung, dass die Rossbergsporthalle derzeit als Ausweich-Unterrichtsraum der Realschule genutzt wird. In Abstimmung mit der Schule und der Stadt sei es gelungen, einen Trainingsplan zu konzipieren, wo Sportler und Schüler aneinander vorbei kommen.

Bei den Wahlen wurde Stephan Lermer als Abteilungsleiter und Verantwortlicher für die Öffentlichkeitsarbeit im Amt bestätigt. Patrick Morath trat sein Amt als stellvertretender Abteilungsleiter an Gregor Kaltenbach ab. Der war bislang Jugendleiter, das Amt übernimmt Lukas Holzmann. Als dessen Stellvertreterin wurde Maike Staiger gewählt. Schriftführer bleibt weiterhin Roland Schreiner und die Finanzen verwaltet wie bisher Jochen Schultheiß. Peter Assfalg ist neuer Schiedsrichterobmann. Matthias Flaig kümmert sich weiterhin um den Bereich Sponsoring und Marketing. Patrik Papke, bisheriger Schiriobmann, ist neuer sportlicher Leiter. Das Amt hatte bislang Sven Waßmer inne. Aus ihren Ämtern verabschiedet wurden Trainer Gerd Hildebrand, Patrick Morath und Joachim Jantzen.