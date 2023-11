Trauernde haben ab sofort die Möglichkeit, sich mit anderen Trauernden auszutauschen. Im Ökumenischen Zentrum findet ein Mal im Monat ein Trauercafé statt. Am heutigen Dienstag, 14. November, ist das erste Treffen.

Den Verlust eines Menschen alleine zu verarbeiten, gleich ob durch Tod oder durch Trennung, fällt vielen Menschen schwer. Hier möchte das Trauercafé Unterstützung bieten und Betroffene in entspannter Atmosphäre zusammenbringen. Mit Gemeindediakonin Anne Keller, Hans Zeeb, Waltraud Dold, Sonja Heinzmann und Anita Gunkel hat sich ein vielschichtiges Organisationsteam gebildet, das dank der Tätigkeiten in den Bereichen Seelsorge, Sterbe- und Trauerbegleitung und als Hospizbeauftragte im Umgang mit Trauernden erfahren ist. „Wir möchten eine Anlaufstelle für Hinterbliebene sein“, beschreibt Sonja Heinzmann von der evangelischen Altenhilfe und dort Koordinatorin der Hospizarbeit.

Diakonin Anne Keller, die seit gut einem Jahr in St. Georgen ist, konnte während dieser kurzen Zeit deutlich erkennen, „dass zu diesem Thema ein großer Bedarf besteht und es uns ein Anliegen ist, mit Bürgern ins Gespräch zu kommen.“ Ihr ist wichtig zu betonen, dass Menschen mit jeder Art von Trauer im Trauercafé willkommen sind. „Das muss nicht der Tod eines Menschen sein. Das kann auch eine nicht bewältigte Trennung oder auch der Tod des geliebten Haustiers sein“, zählt Anne Keller verschiedene Möglichkeiten auf, weshalb Menschen trauern können.

Die Gründung des Trauercafés ist genau genommen kein neu aus der Taufe gehobenes Angebot, sondern vielmehr die Neubelebung eines Angebots, das es vor der Corona-Pandemie bereits gab, währenddessen aber ausgesetzt werden musste und letztlich eingeschlafen ist.

Was erwartet die Teilnehmer, die zu den Treffen ins Ökumenische Zentrum kommen? „Wir wollen, dass diese Menschen nicht alleine mit ihrer Trauer umgehen müssen. Im Trauercafé können sie mit anderen Menschen sprechen, die sich in einer gleichen Situation befinden“, sagt Waltraud Dold.

Häufig könne das persönliche Umfeld einen lang anhaltenden Trauerprozess nicht nachvollziehen. Häufig sind es deswegen auch weniger die Menschen in einer akuten Trauerphase, die zu den Treffen kommen. „Meist liegt der Auslöser für die Trauer bereits mehrere Monate zurück, ehe die Trauernden unser Angebot annehmen“, hat Hans Zeeb die Erfahrung gemacht.

Bei den monatlichen Treffen wollen die Organisatoren unter anderem geistliche Impulse und praktische Hilfestellungen geben. Es soll die Frage erörtert werden, wie man trauern soll und kann und wie man seinen Schicksalsschlag verarbeiten kann. „Es soll aber auch genügend Raum geben, in dem die Teilnehmer miteinander ins Gespräch kommen. Oder auch zusammen schweigen und auch weinen. Aber auch lachen“, sagt Anne Keller.

Die Teilnahme an dem Trauercafé, dem die Initiatoren die Bezeichnung „Auf-Bruch“ gegeben haben als Synonym für ein Leben voller „Aufs“ und Brüche, ist an keine Altersbegrenzung und keine Religion gebunden. Auch wolle man bewusst auch berufstätige Menschen ansprechen, weshalb die Treffen nicht am Nachmittag, sondern in den frühen Abendstunden stattfinden.