Mit einem exzellenten Auftritt haben sich die beteiligten Künstler an der Bergstadtsommer 2023-Eröffnung in die Gunst des Publikums gespielt. Mitorganisator Karsten Dönneweg, er meistert gemeinsam mit Bruder Hanno das Event in St. Georgen, wies mit einem Lächeln im Gesicht auf die 16. Neuauflage hin, die sich ohne Unterbrechung in St. Georgen längst etabliert hat. Dabei vergaß er nicht, auch an die zahlreichen Sponsoren, Freunde und Gönner zu erinnern, die in all den Jahren dazu beigetragen haben, dass der Bergstadtsommer ermöglicht wurde. Doch das Publikum lässt die Bande zum Bergstadtsommer nicht abreißen, selbst dann nicht, wenn die Besucher zwischendurch mal etwas verhaltener waren. Der Stamm der Besucher reicht über die Grenzen der Bergstadt hinaus, wobei sich das Miteinander mit der Jugendmusikschule St. Georgen-Furtwangen durchaus auszahle, erklärte Dönneweg während der Begrüßung. So erinnerte er auch an die zahlreichen Helfer im Hintergrund, die auch mal Betten zur Verfügung stellen. Zur Neuauflage des Bergstadtsommers kündigte Karsten Dönneweg musikalische Glanzlichter an, die wie in den Vorjahren an verschiedenen Orten aufgeführt werden.

Es zeigt sich einmal mehr, dass die Brüder Dönneweg ein durchaus glückliches Händchen besitzen, wenn es um die Auswahl der Komponisten und deren Kompositionen geht. Auch die am Eröffnungskonzert beteiligten Künstler waren größtenteils keine Unbekannten mehr in der Bergstadt.

Nach der langen Zeit der Bergstadtsommer-Auftritte kennen Hanno und Karsten Dönneweg „die musikalischen Geschmäcker der Konzertbesucher“. Einen Wermutstropfen musste Karsten Dönneweg dennoch verkünden, nachdem sich die angekündigte Tänzerin Agnes Su verletzt hatte. Wider Erwarten hat es einen vollwertigen Tanzauftritt mit dem Kontrabassisten Josef Semeleder gegeben. Um es vorwegzunehmen, dem Publikum hat der Auftritt gefallen, was mit anhaltendem Beifall bezeugt wurde. Denn als Utensil der Tanzvorführung hat der Kontrabassist sein Instrument in den Mittelpunkt gestellt und dem „Tanz des Schwans“ eine neue Perspektive gegeben. Zu „Palladio“ betrachtet das Publikum die ansprechende Tanzvorführung.

Das Eröffnungsensemble gab mit der Aufführung der Komposition von Johannes Brahms, dem Sextett Nr. 1 B-Dur für zwei Violinen, zwei Violen und zwei Violoncelli, op. 18 mehr als einen Hinweis auf das künftig zu Erwartende. In vier Sätzen konnten die jeweiligen Instrumente im Gesamtklangbild vorgestellt werden.

Welch musikalische Fülle die Johann Strauß Komposition „Wiener Blut“ aufweist, ließen die Instrumentalisten das Publikum spüren. Im Geiste tanzte so manche oder mancher Besucher im Walzertakt des Komponisten. In St. Georgen genießt Klarinettist Dirk Altmann einen überaus guten Ruf. Er spielt die Klarinette, als wäre sie ein Teil seines Lebens: mit Inbrunst und fantasievoller Tongebung, mal quirlig fröhlich und gleich wieder sentimental, melancholisch, nahe an der Kletzmer-Spielweise. Sein Spiel verzückte das Publikum in „Der traurige Hirte“, einer ungarischen Komposition. Dirk Altmann wäre nicht er selbst, wenn er dem Publikum seine Spielkunst vorenthalten würde. Das Instrument spricht, in Noten ausgedrückt, mit dem begnadeten Künstler.

Mit dem „Allegretto aus der 3. Sinfonie“ von Brahms übernahm das von Hanno Dönneweg gespielte Fagott die musikalische Führung. Zwei Tangos, „Youkali Tango“ von Kurt Weil und Carlos Gardel mit „Tango pour una cabeza“ standen zum Abschluss auf dem Programm. Gesa Jenne Dönneweg spielte Gardels Tango als Solistin in grandioser Weise. Beifall ließ das Orchester nicht vor den Zugaben gehen.