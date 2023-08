Autofahren ist für Alessio die reinste Freude. Im Gegensatz zu seiner Mutter Maria, für die Autofahren mit ihrem Sohn Schwerstarbeit ist. Sie muss ihren Sohn, der seit seiner Geburt aufgrund einer Sinusvenenthrombose behindert und auf den Rollstuhl angewiesen ist, jedes Mal mit großer Kraftanstrengung aus dem Rollstuhl auf den Rücksitz und wieder zurück wuchten. Eine spezielle Fahrzeugrampe könnte das Problem lösen. Doch dafür fehlt der Familie das Geld.

Schwerstarbeit für die Mutter

Als Alessio noch ein Kind war, war es kein Problem, ihn ins Auto zu heben. Doch inzwischen ist Alessio ein heranwachsender junger Mann und wiegt rund 40 Kilogramm. Zu viel für die zierliche Mutter Maria. „Ich habe immer Angst, dass er mir aus den Händen rutscht“, sagt sie. Deshalb kaufte sich die Familie vor kurzem einen Kleinbus, damit Alessio künftig während der Fahrt in seinem Rollstuhl sitzen bleiben kann.

Jedes Mal Schwerstarbeit ist es für Maria Jantzen, ihren Sohn Alessio aus dem Rollstuhl ins Fahrzeug zu hieven. | Bild: Sprich, Roland

Fahrzeugrampe mit Lift benötigt

Das allein löst das Problem allerdings nicht ganz. Denn damit Alessio ohne große Kraftanstrengung in das Fahrzeug hinein- und herausfahren kann, benötigt die Familie eine spezielle Fahrzeugrampe mit Kassettenlift, die ihm den Einstieg zur Seitentür unkompliziert ermöglicht. Der Kassettenlift mit hydraulischer, elektrisch bedienbarer Hubtechnik und hoher Tragkraft wird während des Nichtgebrauchs einfach unter dem Fahrzeugboden verstaut.

„Wir bezahlen bereits den Bus, aber die Kosten von 20.000 Euro für die Rampe können wir nicht alleine stemmen“, sagt Maria Jantzen. Über die sozialen Medien stellte sie ihre Situation dar und richtete ein Spendenkonto ein. Mit der Hoffnung, dass ein paar Euro zusammenkommen, um die Rollstuhlrampe beschaffen zu können.

Geschafft. Wenn Maria Jantzen ihren Sohn im Auto hat, ist sie erleichter, aber auch körperlich geschafft. | Bild: Sprich, Roland

Umso größer ist die Freude darüber, dass innerhalb weniger Tage bereits mehr als zwei Drittel der benötigten Summe an Spendengeldern zusammenkam. „Ich bin den Leuten so unendlich dankbar“, freut sich Maria Jantzen. Und ihr Sohn Alessio strahlt und kann es vermutlich kaum erwarten, bis er ganz alleine mit seinem Rollstuhl in das Auto rollen kann.

Viel Empathie für Alessio im Ort

Die Bürger von St. Georgen nehmen schon seit vielen Jahren großen Anteil am Schicksal von Alessio, der bei seiner Geburt einen Schlaganfall, ausgelöst durch eine Sinusvenenthrombose, erlitten hat. Dabei kam es durch eine Verstopfung großer Venen im Gehirn zu Durchblutungsstörungen und Sauerstoffmangel im Gehirn. Seither ist der heute 16-Jährige schwerbehindert und auf den Rollstuhl angewiesen.

Vor einigen Jahren kam durch große Spendenaktionen bereits viel Geld zusammen, um für Alessio insgesamt drei Mal jeweils eine zweiwöchige Delfintherapie in der Karibik zu ermöglichen.

Schwimmen mit Delfinen erfolgreich

Durch das Schwimmen mit Delfinen und der physiotherapeutischen Maßnahmen im Wasser wurden damals die motorischen Fähigkeiten des Jungen enorm verbessert und die geistige und körperliche Entwicklung des Jungen hat sich jeweils stark verbessert. Auch die epileptischen Anfälle seien merklich zurückgegangen, schildert die Mutter.

Mit der jetzt zu beschaffenden Rollstuhlrampe würde nicht nur Alessio, sondern die ganze Familie ein ganzes Stück neue Freiheit dazugewinnen.