Große Freude gibt es beim Team des Theaters im Deutschen Haus. Denn der Trägerverein, der Freundeskreis der Puppen- und Theaterbühne St. Georgen, darf als einer von 1400 geförderten Einrichtungen am Pilotprogramm „Neustart“ teilnehmen, heißt es in einer Mitteilung. Bei dem Projekt handelt es sich um ein Sofortprogramm, das Kultureinrichtungen dabei unterstützt, coronabedingte Investitionen zu finanzieren. Beworben hatte sich der Verein bereits im Mai, die endgültige Förderzusage kam in den vergangenen Tagen.

Mithilfe der Förderung kann das Team des Theaters nun notwendige Anschaffungen für einen sicheren Spielbetrieb und Verananstaltungsbesuch tätigen. In den vergangenen Wochen wurden bereits alle Toiletten, die Garderobe, Küchen sowie Theatereingänge, Proben- und Besprechungsräume mit kontaktlosen Desinfektionsmittelspendern, kontaktlosen Seifenspendern sowie Papierhandtuchspendern ausgerüstet.

Kartenshop nun auch digital

Zudem konnte über das Programm eine Stuhlnummerierung angeschafft werden, außerdem die nötige Hardware für den digitalen Kartenshop. Denn der Kartenvorverkauf sowie der Kioskbetrieb wurden inzwischen auf bargeldloses Bezahlen umgestellt. Des Weiteren wurden mobile Virenschutzwände angeschafft. Ebenso wie eine CO2-Ampel, die Auskunft über die Luftqualität im Raum gibt, um die Belüftung besser steuern zu können. Gerade in den Wintermonaten sei dies wichtig, so das Team des Theaters.

Luftreiniger sorgen für Sicherheit

Darüber hinaus wurden, ebenfalls vorausschauend für die kalten Tage, sogenannte Luftreiniger angeschafft. Diese sind mit Schwebstoff-Filtern ausgestattet und sollen den Akteuren ein möglichst sicheres Arbeiten und den Besuchern einen sicheren Kulturgenuss gewährleisten. Die Luftwäscher sorgen gleich in doppelter Hinsicht für gute Luft: Denn einerseits werden Schwebstoffe aus der Luft gefiltert, andererseits Viren und Bakterien durch Bestrahlung mit UV-Licht abgetötet.

Bei den angeschafften Produkten wurde wenn möglich auf Produzenten aus der Region zurückgegriffen. So kam unter anderem eine im Hagenmoos ansässige Firma zum Zug, die die kontaktlosen Seifen- und Desinfektionsspender lieferte.

Spielbetrieb in den Wintermonaten vorerst gesichert

Insgesamt investiert der Verein dafür rund 12 000 Euro. Investitionen, die ohne die Fördermittel des Bundes nicht in diesem Umfang vorhanden gewesen wären. Durch die Investitionen kann das Theater im Deutschen Haus somit den Spielbetrieb über die Wintermonate anbieten. Voraussetzung ist, dass nicht kurzfristig aufgrund des Infektionsgeschehens im Land wieder Einschränkungen des öffentlichen Lebens erfolgen.

Bei den Veranstaltungen selbst sorgt ein an die Sitzplatznummer gekoppeltes Einlasszeitfenster dafür, lange Staus am Eingang zu vermeiden. Die Besucher werden gebeten, sich möglichst an ihre Einlasszeit zu halten, so der Trägerverein. Die Veranstalter haben einen Getränkeservice am Platz eingerichtet, um Bewegungen und auch Warteschlangen am Kiosk möglichst gering zu halten. Alle Informationen zu den Hygieneregeln für den Theaterbesuch und zum neuen Ticketshop finden Interessierte auch auf der Theater-Homepage unter www.PUTHE.de.