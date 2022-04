Der andauernde Krieg in der Ukraine treibt die Spritpreise in Deutschland in die Höhe. Für einen Liter Diesel zahlen Autofahrer zum Teil über 2,30 Euro. Die Preissteigerung bekommen auch hiesige Dienstleister zu spüren, wie beispielsweise Liefer- und Pflegedienste sowie Taxifahrer.

Rechnung geht nicht mehr auf

Dass die hohen Dieselpreise ein großes Problem für Reiseunternehmen darstellen, weiß Sylvia Fischer, Geschäftsführerin von Fischer Reisen an der Roßbergstraße. „Wir fahren täglich unsere ÖPNV-Linien und auch unsere Taxis fahren 300 bis 400 Kilometer am Tag. Wir kaufen monatlich Diesel für unsere Fahrzeuge ein und haben derzeit Mehrkosten von 50 Prozent“, sagt Sylvia Fischer.

Rund 80 Prozent der Taxifahrten seien Krankenbeförderungen. Diese werden von den Krankenkassen übernommen. „Bei uns bleibt da nicht viel hängen, die Rechnung geht nicht mehr auf. Auf Dauer ist das eine unhaltbare Geschichte“, beklagt sie.

Aktuell sei das Busunternehmen voll ausgelastet, wie es aber in Zukunft sein wird, könne man nicht voraussehen. „Wir sind ja auch ein Reiseunternehmen. Die Programmgestaltung unter diesen Umständen zu kalkulieren, ist schwierig“, sagt Fischer.

Wo soll die Reise hingehen?

Die Fahrten zu reduzieren oder umzulegen sei laut Sylvia Fischer nicht einfach. Für die ÖPNV-Linien laufen die Verträge mit dem Land Baden-Württemberg, die Taxitarife laufen über das Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis. Eine Senkung der Fahrten auf eigene Faust kann hier nicht in Betracht gezogen werden.

Spritpreise werden gesenkt Die Bundesregierung hat die Absenkung der Spritpreise um 30 Cent pro Liter Benzin und 14 Cent pro Liter Diesel für drei Monate festgesetzt. Damit liege die Energiesteuer auf Kraftstoffe laut Bundesregierung auf dem europäischen Mindestmaß. Wann die Preissenkung greifen soll, ist noch unklar.

„Wir warten darauf, dass das Land uns finanziell unterstützt. Auf Dauer müssen wir aber schauen, wo die Reise hingeht“, sagt Sylvia Fischer. Positiv sei es, dass die Liquiditätshilfen für Busunternehmen vorgezogen wurden. „Allerdings entlastet uns das nur kurzfristig“, sagt die Unternehmerin.

Keine zufriedenstellende Situation

Wichtig sei es für die Busunternehmer vor allem, dass das Land die entstandenen Mehrkosten übernehme – und das schnell und nicht erst in ein paar Monaten. „Es ist keine zufriedenstellende Situation für uns“, fasst die Unternehmerin es zusammen.

E-Taxis sind die Zukunft

Zumindest im Bereich der Taxis könne langfristig eine alternative Richtung eingeschlagen werden. „Wir wollen dieses Jahr beginnen, auf Elektrofahrzeuge umzustellen“, sagt Fischer.

Allerdings sei dies ein Prozess, der nicht von heute auf morgen stattfinden könne. „Die Zukunft im Taxibereich liegt hier und es ist ein erster Schritt, unabhängiger vom Diesel zu werden“, so Sylvia Fischer.

Fahrtkostenpauschale für Arzneimittellieferungen

Apotheken müssen sich aufgrund der gestiegenen Spritkosten auf höhere Preise für Arzneimittellieferungen einstellen. Dies bestätigt Bernhard Lobmeier, Inhaber der Rathaus Apotheke an der Hauptstraße. „Wir müssen nun eine sogenannte Fahrtkostenpauschale an unsere Lieferanten zahlen“, sagt er.

Bernhard Lobmeier, Inhaber der Rathaus-Apotheke, muss aufgrund der hohen Spritpreise für die Arzneimittellieferungen eine Fahrtkostenpauschale entrichten. | Bild: Graziella Verchio

Hinzu komme, dass der Apotheker auch einen Lieferdienst für Senioren und nicht mobile Menschen anbiete. Bernhard Lobmeier: „Wir fahren eine große Tour am Tag, das ist verkraftbar. Daher tangiert uns das nicht so sehr.“ Dennoch seien die zusätzlichen Kosten ärgerlich, gesteht Lobmeier. „Wir bekommen dafür keine Entlastung vom Staat. Wir bleiben auf den Mehrkosten sitzen.“

Lieferdienst bleibt kostenlos

Die hohen Spritkosten hätten jedoch keine Auswirkungen auf den Botendienst der Apotheke. Der Zustellservice soll für Kunden weiterhin kostenlos bleiben. „Das ist ein Angebot von uns, das schon immer kostenlos war. Dafür werden wir kein Geld von den Kunden verlangen“, sagt Bernhard Lobmeier.

Schwere Zeiten für Gastrobetriebe

Viel härter trifft es Gastronomen, die einen Lieferdienst anbieten. Für sie kommt zu den hohen Spritpreisen auch Kostensteigerungen bei Lebensmitteln, wie etwa Mehl, aufgrund von Rohstoffknappheit hinzu.

„Unsere Mitarbeiter fahren im Schnitt 600 Kilometer pro Woche“, sagt Shaban Murseli, Inhaber der Pizzeria „Bei Bani“ an der Gerwigstraße. „Für viele Lebensmittel zahlen wir nun 50 bis 60 Prozent mehr als noch vor ein paar Monaten. Da kommt schon was zusammen.“

Shaban Murseli, Inhaber der Pizzeria Bei Bani an der Gerwigstraße: „Wir machen schwere Zeiten mit.“

Eine Finanzspritze vom Land sei nach Murselis Angaben vorerst nicht zu erwarten. Er selbst habe im Dezember die Preise nach langer Zeit erstmals leicht angehoben. „Das kann man einmal machen, aber nicht alle paar Monate. Irgendwann machen das die Kunden nicht mehr mit“, sagt Shaban Murseli.

Der Gastronom wolle noch ein paar Monate abwarten und sehen, wie sich die Lage entwickelt. Dann müsse aber eine Entscheidung getroffen werden, was die nächsten Schritte sein sollen. „Wir machen schwere Zeiten mit. Ich hoffe, es wird bald besser.“

Touren effizienter planen

Auch Pflegedienste sind stark von den hohen Spritkosten betroffen. „Wir haben zwölf Autos und fahren zehn Touren pro Tag. Das macht täglich rund 400 Kilometer“, sagt Beate Rodgers, Inhaberin des Pflegedienstes Schneiderhan in der Hauptstraße. Hinzu kommen die Nachbarschaftshelfer, die mit den Privatautos unterwegs sind. Hier kommen nochmal rund 1000 Kilometer im Monat hinzu.

Um Kosten zu sparen, sollen die Touren effizienter geplant werden, sagt die Inhaberin des ambulanten Pflegedienstes Schneiderhan, Beate Rodgers. | Bild: Graziella Verchio

„Wir sind gerade dabei, unsere Stecken effizienter zu planen, um unnötiges Herumfahren zu vermeiden.“ Die Nachbarschaftshelfer erhalten vom Pflegedienst die gesetzlich festgesetzte Pauschale für die Fahrten. „Die Helfer sollen aber eine kleine Entschädigung in Form eines Tankgutscheins erhalten“, sagt Rodgers.

Es trifft uns alle

Neben den Personalkosten machen die Fahrkosten die größte Ausgabe des Pflegedienstes aus. Erst Anfang des Jahres habe Beate Rodgers die Wegepauschale für den ambulanten Dienst erhöht. „Es ist gerade nicht einfach“, gesteht sie. „Letztendlich trifft es uns alle, denn die Mehrkosten gehen vom Pflegegeld ab.“