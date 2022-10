Guido Eichenlaub ist sich ziemlich sicher. „Das Kapitel ist endgültig abgeschlossen“, sagt er. Sein Testzentrum am Marktplatz ist seit vergangener Woche geschlossen und wird es auch bleiben.

Nur ein ganz, ganz kleines Hintertürchen lässt er offen. Für den Fall, dass sich die Corona-Situation nochmal massiv ins Negative ändern sollte, könnte er sich nochmal einen Neustart vorstellen.

Warum vor dem Winter die Schließung?

Dann aber, sagt er, müsste er auch die Zulassung als Teststelle neu beantragen, neue Räumlichkeiten finden und ganz von vorne anfangen.

Begonnen hatte es mit der Teststelle von Guido Eichenlaub im Mai 2021. Einige Aufs und Abs hat er seither erlebt und viele Veränderungen durchgestanden. Immer wieder auf neue Verordnungen reagiert. Doch warum schließt er gerade jetzt, wo die Corona-Zahlen steigen und der Winter kommt? „Weil die Politik kein Testkonzept mehr vorsieht“, sagt er. Es fehle schlicht die Nachfrage.

Geschlossen! Auf einem Aushang verweist Guido Eichenlaub auf die Alternativen, die es für Corona-Tests in der Stadt gibt. | Bild: Ganter, Patrick

Und zwar schon seit Juli. Damals hatten sich die Regeln geändert und Tests mussten oft ganz oder anteilig selbst bezahlt werden. Eichenlaub wollte aber abwarten. Auch im Hinblick darauf, ob Tests im Herbst und Winter wieder gefragter sein werden. Das blieb aus.

Nur an zwei Tagen war geschlossen

An insgesamt nur zwei Tagen war das Testzentrum in fast anderthalb Jahren geschlossen. „Das war eine sehr intensive Zeit“, sagt der ehemalige Betreiber. Sämtliche Feiertage, auch an Weihnachten, und an Wochenenden standen Eichenlaub und seine vielen Kollegen parat.

Wo gibt es jetzt in St. Georgen noch einen Test? Bei der Teststelle „Secure Life“ in der Gerwigstraße 1. Geöffnet ist dort Montag bis Freitag von 16 bis 18 Uhr und Samstag und Sonntag von 10 bis 12 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht zwingend, aber gerne gesehen. Möglich ist diese unter https://ersa.app/ . Das Landratsamt listet auch die kommunale Teststelle beim DRK St. Georgen noch als Teststelle. Dort wird aber aktuell nicht getestet, wie Victoria Dillmann, Sprecherin der Stadt St. Georgen, auf Nachfrage bestätigt.

Insgesamt 35 Mitarbeiter hatte Eichenlaub. Nicht zur selben Zeit, sondern durch einige Wechsel seit der Eröffnung. Den Aufwand, der dahintersteckt, kann man sich vorstellen. Und sei es beispielsweise nur durch die Lohnabrechnungen.

Während Eichenlaub schließt, soll es bei Alban Musliu weitergehen. Er betreibt die einzig verbleibende Teststelle der Stadt in der Gerwigstraße, an der Ecke zur Bahnhofstraße. Und Musliu will nicht aufhören – im Gegenteil.

Alban Musliu vor seiner Teststelle. Aktuell kommen täglich gut zehn Personen zum Test. Trotzdem will er Personal einstellen. Das Bild ist im April entstanden. | Bild: Graziella Verchio (Archiv)

„Ich will auf jeden Fall weitermachen und suche Personal“, sagt er. Musliu will die Öffnungszeiten sogar ausbauen und das Angebot erweitern. „Sehr wahrscheinlich bieten wir bald PCR- und Antikörpertests an“, sagt er. Wenn alles klappt, sagt er, dann schon ab Montag, 10. Oktober.

Nachfrage steigt leicht

Was die Öffnungszeiten angeht, so müsse er noch die beste Zeit finden. Denn den ganzen Tag zu öffnen, sagt der Betreiber, lohne sich auch bei ihm nicht. Zwar sei die Nachfrage leicht gestiegen, seit die Teststelle am Marktplatz geschlossen ist, in Grenzen halte sie sich trotzdem. Im Schnitt etwas mehr als zehn Personen kommen derzeit zum Test, so Musliu.