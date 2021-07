Die Corona-Teststelle in der St. Georgener Marktpassage wird schließen. Ab dem 20. Juli müssen sich St. Georgener, die sich testen lassen wollen, eine neue Anlaufstelle suchen. Zumindest vorerst, sagt Marika Menzel, sie ist die Tochter von Sigrid Menzel, die gemeinsam mit Guido Eichenlaub Initiatorin des Testzentrums war. Bis dahin ist weiterhin Montag bis Freitag von 7 bis 11 Uhr und von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Am Samstag und Sonntag von 8 bis 12 Uhr.

Delta-Variante treibt Nachfrage

Doch für die jetzigen Räumlichkeiten, in denen seit Anfang Mai Corona-Tests stattfinden, ende der Mietvertrag. „Wir haben anfangs nicht damit gerechnet, dass so lange ein Bedarf an Corona-Tests bestehen bleibt“, sagt Menzel. Dass das nun länger der Fall ist, habe auch mit der Delta-Variante zu tun. Die Nachfrage nach Tests sei deshalb nach wie vor hoch. „Man spürt bei vielen Menschen ein Sicherheitsbedürfnis“, sagt sie.

Aus diesem Grund sei auch das Ziel, nach der Schließung am jetzigen Standort in neuen Räumlichkeiten weiterzumachen. „Wir sind aktuell auf der Suche nach einer geeigneten Lokation“, sagt Menzel. Man führe bereits entsprechende Gespräche, ganz sicher sei aber noch nicht, wo es weitergehen könnte. Dann müsse man auch eine neue Lizenz für das Testzentrum beantragen und ein entsprechendes Hygienekonzept, das an die Gegebenheiten der neuen Räume angepasst ist, einreichen.

Tests auch beim Roten Kreuz

Für St. Georgener, die ab dem 20. Juli einen Corona-Schnelltest machen wollen, gibt es weiterhin die Anlaufstelle beim Deutschen Roten Kreuz in der Spittelbergstraße. Dort gibt es ohne Voranmeldung ein Testangebot am Dienstag und Donnerstag jeweils von 10 bis 12.30 Uhr und am Samstag von 9 bis 11 Uhr. Zudem gibt es weiterhin die Möglichkeit, sich auf dem Parkplatz des Discounters Lidl in der Industriestraße testen zu lassen.