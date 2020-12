Der Ansturm war enorm. Seit Dienstag erhalten Personen, die über 60 Jahre alt sind oder jüngere, die Vorerkrankungen haben und somit zur Risikogruppe gehören, kostenlos drei FFP2-Masken. Ausgegeben werden die einzeln verpackten Schutzmasken in Apotheken. Was die Bundesregierung vergangene Woche kurzfristig beschlossen hat, stellt die Apotheken vor große personelle, logistische und finanzielle Herausforderungen. Denn die Apotheken müssen die Masken nicht nur in Eigenregie beschaffen, sondern zunächst auch selbst bezahlen. Und die Ausgabe bindet zudem Personal, das vor Weihnachten ohnehin an der Kapazitätsgrenze arbeitet.

Die Stimmung bei den St. Georgener Apothekern war am Dienstag merklich angespannt. „Der Ansturm ist unfassbar, mit so einem Andrang haben wir nicht gerechnet“, sagte Apotheker Christian Hubert von der St. Georgs-Apotheke in der Gerwigstraße. Er und seine Mitarbeiterinnen kamen kaum dazu, das Tagesgeschäft zu erledigen.

Vor der Tür bildete sich immer wieder eine lange Warteschlange, weil sich nur drei Kunden gleichzeitig in der Apotheke aufhalten dürfen. Für Christian Hubert eine „unschöne Situation“. Auch die Tatsache, dass die Verordnung relativ schnell umgesetzt werden musste, sorgt für einen bitteren Beigeschmack. Zumal die Maskenverteilung auch mitten ins Weihnachtsgeschäft fällt. „Wir machen nichts anderes als schauen, dass wir die Masken irgendwie herbekommen. Wir arbeiten am Anschlag“, sagte der Apotheker, der nach eigenen Angaben „ein paar tausend Masken“ bestellt und erhalten hat.

„Mit solch einem Ansturm haben wir nicht gerechnet. Unfassbar“, sagt Apotheker Christian Hubert von der St.-Georgs-Apotheke. | Bild: Sprich, Roland

Um den Ansturm in seiner Apotheke zu entzerren und um jene Kunden, die lediglich ihre drei FFP2-Masken abholen wollen, nicht im Verkaufsraum zu haben, hat Apotheker Bernhard Lobmeier vor seiner Rathaus-Apotheke einen Pavillon aufgestellt. Dort verteilten seine Eltern Ingrid und Albert Lobmeier die Masken an die berechtigten Personen. „Das funktioniert prima“, sagte Albert Lobmeier.

Auch hier war der Andrang groß. „Schon um 8 Uhr morgens bildete sich eine lange Schlange.“ Allein am ersten Vormittag sind 2000 FFP2-Masken weggegangen. Dass er alle 10.000 bestellten Masken auch erhalten hat, verdankt Bernhard Lobmeier wohl dem Umstand, „dass ich bei so etwas recht schnell bin.“ Was nicht darüber hinweg täuscht, dass auch für ihn die Maßnahme „ein brutaler Akt so kurz vor Weihnachten ist“.

Apotheker Bernhard Lobmeier hat 10 000 FFP2-Masken geordert und bekommen. Allerdings musste er dafür erst in Vorleistung gehen. Das Geld erhält er später über einen Spezialfond zurück erstattet. | Bild: Sprich, Roland

Bis vergangenen Donnerstag sei der genaue Ablauf überhaupt nicht klar gewesen. Man hätte dann nur zwei Tage Zeit gehabt, um die Masken zu ordern und zu bekommen. Wie seine Kollegen musste auch Lobmeier zunächst in Vorleistung gehen. Das Geld erhält er später aus dem Fond zur Sicherstellung des Notdienstes von Apotheken. Das Bundesamt für soziale Sicherung stellt dafür 491 Millionen Euro zur Verfügung.

In der Apotheke an der Lorenzkirche sind bis Dienstagvormittag keine FFP2-Masken eingetroffen. Nähere Auskünfte waren von der Apothekenleitung nicht zu bekommen.

Derweil finden die Berechtigten die Aktion sehr gut. „Tolle Sache für mehr Schutz“, freut sich Fritz Wassmer. Und auch Wolfgang Haas hat sich gleich am ersten Ausgabetag jeweils drei Masken für sich und seine Frau geholt. Er hofft, dass diese Maßnahme auch etwas bringt. „Ich beneide unsere Spitzenpolitiker derzeit nicht“, sagte er.