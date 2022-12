Sind das Einsparungen aufgrund der Energiekrise? Oder ist das Absicht, damit die städtischen Weihnachtsbäume besser zur Geltung kommen? Darüber wurde in dieser Woche in St. Georgen in den sozialen Medien diskutiert.

Überwege ohne Beleuchtung

Gemeint war der Kreisverkehr am Bärenplatz, der seit einigen Tagen mit Einsetzen der Dämmerung langsam in der nächtlichen Dunkelheit versank, während ringsum die Schaufenster- und die übrige Straßenbeleuchtung anging. Nicht einmal die Fußgängerüberwege waren beleuchtet, was wiederum nicht ungefährlich war.

Grund war ein technischer Defekt

Wie Victoria Dillmann, Sprecherin im Rathaus, erklärt, handelte es sich dabei allerdings keineswegs um Energieeinsparmaßnahmen, sondern „um einen technischen Defekt“.

Entsprechende Maßnahmen seien schnell eingeleitet worden, schon am Freitag gelang es, den Defekt zu beheben.