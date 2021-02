von Redaktion

Zumindest digital lädt das Thomas-Strittmatter-Gymnasium am Samstag, 27. Februar, ab 9 Uhr, zum Tag der offenen Tür ein. Oder, wie Schulleiter Ralf Heinrich es mit einem Augenzwinkern nennt, zu einem „Rundflug um und durch die Schule“.

Viele Grundschuleltern hätten sich bereits per Mail angemeldet, so der Schulleiter. Wer auch jetzt noch kurz entschlossen teilnehmen möchte, bekommt unter der Telefonnummer 07724/87140 am Samstag bis 9.15 Uhr die Zugangsdaten.

Von 9.30 bis 11 Uhr gibt es die Führung für die Eltern, beispielsweise durch die unterschiedlichen Profile der Schule. Unter anderem mit einer „3D-Schatzsuche“ werden dann ab 11.15 auch Grundschulkinder von Schülern „durchs Bildungszentrum geführt“. Die Führung für die Kinder dauert etwa bis 13 Uhr.

Weitere Informationen zum Ablauf des virtuellen Tag der offenen Tür und zum Programm gibt es auf der Internetseite www.tsg-stgeorgen.de.