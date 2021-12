In den Köpfen junger Menschen schlummern oft innovative Geschäftsideen. Das Innovation Lab, eine Veranstaltung der bwcon, Wirtschaftsinitiative zur Förderung des Innovations- und Hightech-Standortes Baden-Württemberg, förderte erneut Gründerideen mit Potenzial, sich erfolgreich am Markt zu etablieren, zutage. Jetzt fand die Preisverleihung für die beste Idee statt.

Preisverleihung online

Pandemiebedingt konnte die Preisverleihung nur als Onlineveranstaltung stattfinden, was die Organisatoren bedauerten. Dennoch stand vor der Preisverleihung die Vorstellung der Teams und ihrer Ideen, so genannte Pitches, vor einer fachkundigen Jury. Auf diesen Moment wurden die Gründerinteressierten, allesamt Studierende der Dualen Hochschule Villingen-Schwenningen (DHBW-VS), beziehungsweise der Hochschule Furtwangen (HFU), die vergangenen Monate vorbereitet und unterstützt. Die Jury, besetzt mit Vertretern der Hochschulen, IHK, sowie Unternehmern aus der Region, machte es sich am Ende nicht leicht, den Sieger zu küren. Standen im Finale doch Ideen, die jede für sich Alltagsprobleme der Menschen bei der Wurzel packen und durchdachte Lösungen anbieten. So wie die Idee, junge Menschen mit dem Thema Altersversorgung vertraut zu machen. Das Team der DHBW-Studierenden Johannes Hopf, Maurice Gut und Jessica Mutschler entwickelte eine App für sinnvolle Geldgeschenke, die die Beschenkten, in erster Linie junge Menschen, dazu motivieren soll, sich mit dem Thema Altersvorsorge und langfristigem Investieren zu beschäftigen. Das Thema beeindruckte die Jury in mehrerlei Hinsicht. „Ich tu mich immer schwer, Geld zu verschenken, aber das ist eine neue Art des Geldschenkens“, sagte Martin Friedrich. Geschäftsführer des Technologiezentrums, in seiner Laudatio. Der anmerkte, dass der Fokus der App eher auf die Schenker und weniger auf die Beschenkten ausgerichtet werden sollte. Die Idee hob die Jury auf den ersten Platz.

So überleben Zimmerpflanzen

Knapp dahinter landete die Idee von Team „Green Buddy“. Die HFU-Studierenden Kai Sickeler, Jessica Heck und Lisa Graf wollen Tod durch Verdorren und Unwissenheit in der Pflege geweihte Zimmerpflanzen mit einer App retten. Die Besonderheit ist, dass ein Sensor die Werte der jeweiligen Pflanze erfasst und auswertet. Mit den individuell angezeigten Tipps kann so das Pflanzenleben verlängert werden. Laudatorin Larissa Kratt von der Industrie- und Handelskammer Schwarzwald-Baar-Heuberg (IHK) regte lediglich an, die App noch nutzerfreundlicher zu gestalten.

Nachhaltige Mode und Kosmetik

Auf den dritten Platz hob die Jury das Nachhaltigkeitsprojekt von Gina-Maria Dorn (DHBW), Bianca Bosse (Alumna DHBW) und Lukas Faller (HFU), die einen nachhaltigen Marktplatz für Mode und Kosmetik anbieten wollen. Ihr Geschäftsmodell setzt dabei auf eine Website/App, auf der Kunden zunächst ihre eigenen Präferenzen zum Thema Nachhaltigkeit konfigurieren und anhand der vorgeschlagenen Ergebnisse Produkte verschiedener Hersteller vergleichen können. Wie beispielsweise klimaneutrale, biologisch oder fair hergestellte Produkte. Die Jury befand das Konzept als gut, allerdings war unklar, an wen genau sich die Präsentation richtet“, begründete Jurymitglied Clive Flynn, Leiter des Studiengangs BWL- International Business an der DHBW in Villingen-Schwenningen.

Nicht aufs Treppchen

Zwar nicht auf das Siegertreppchen geschafft, aber dennoch ins Final gekommen ist die Idee von Eveline Dröge und Christoph Papst, die einen Video-Bot entwickelten, wodurch durch ausgefeilte Fragetechniken die eigenen Selbsthilfekräfte angeregt werden sollten. Insgesamt bescheinigte Ursula Schulz von der bwcon den Teilnehmern gelungene Ideen und Präsentationen und ein Kopf-an-Kopf-Rennen bezüglich der Platzierung. „Das waren alles enge Abstände.“ Schulz ermutigte die Gründerinteressierten, „dabei zu bleiben und in den Gründerstatus einzutreten.“