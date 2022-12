Die Zahl der Kinderbetreuungsplätze in St. Georgen ist ausreichend und gut – noch. Denn steigende Kinderzahlen stellen die Stadt vor ein Problem. „Ein sehr komplexes Thema“, sagt Bürgermeister Michael Rieger. Eine konkrete Idee kann er aber schon nennen.

Lohnt eine Investition?

Die große Lösung wäre, eine neue Einrichtung zu schaffen. Ob das aber nötig ist, ist schwer absehbar. Denn momentan fehlen rund 60 Plätze für den Nachwuchs in der Bergstadt, weil die Geburtenzahlen hoch sind und viele Flüchtlinge aus der Ukraine nach Deutschland kamen.

Die Situation könne sich schnell ändern, was sich schnell auf die Nachfrage auswirken würde. Eine große Investition will überlegt sein. „Bei einer neuen Einrichtungen liegen sie schnell bei fünf bis sechs Millionen Euro“, sagt Rieger.

Sinkt der Bedarf aber, brauchen in der Folge vielleicht nur etwa 25 Kinder einen Platz, könnte die Lösung einfacher sein. Bislang hat sich die Stadt mit der Schaffung von Waldkindergärten beholfen. Sie sind nachgefragt und vergleichsweise einfach einzurichten.

Jugendhaus als Kindergarten?

„Wie es weitergeht, wird der Gemeinderat im Frühjahr entscheiden“, so Rieger. Dabei gibt es konkrete Ideen. „Eine Idee ist, das Jugendhaus zum Kindergarten zu machen“, sagt Rieger. Das war schon früher einmal so und die Räumlichkeiten stehen bald zur Verfügung.

Denn das Jugendhaus soll nach Fertigstellung in den Roten Löwen umziehen. Und hier laufen 2023 die letzten Arbeiten. So oder so gehe es um „unglaubliche Summen“, sagt der Bürgermeister. Fördermittel gebe es für Kommunen nicht.

Privater Träger erarbeitet Konzept

Zeitgleich mit der Idee der Jugendhaus-Umnutzung arbeite auch ein privater Träger an der Idee einer neuen Einrichtung und einem entsprechenden Konzept.

Bei der Finanzierung und Schaffung des Angebots für Kinder stimme die Priorisierung nicht, wie der Bürgermeister findet. Die Kommunen werden zu wenig unterstützt. Etwas polemisch, das weiß Rieger selbst, spricht er das 100-Milliarden-Sondervermögen für die Bundeswehr an. Dazu könne jeder stehen, wie er will. Rieger würde sich eine ähnliche Unterstützung auch für Kindergärten und Schulen wünschen.

Kommunen werden zu wenig unterstützt

Für die Kommunen ist die Kinderbetreuung eine große und zunehmende Last. So wie durch Beitragszahlungen auch für die Eltern. Die Kostendeckung durch diese Läge in St. Georgen derzeit bei rund 14 Prozent, sagt Rieger. Zu wenig: Das Ziel seien eigentlich 20 Prozent.

Eltern zahlen aber schon jetzt häufig mehrere hundert Euro und sind mit dem System oft auch nicht glücklich. Das scheint also so recht niemand zu sein. „Es geht um die finanzielle Ausstattung“, sagt Rieger. Und sieht das Land in der Pflicht. Der Druck wächst: Die Stadt St. Georgen kostet die Kinderbetreuung momentan rund drei Millionen Euro jährlich.

Das schmälert den Spielraum für nötige, andere Investitionen. „Das Problem wird sich in den nächsten Jahren verschärfen“, sagt St. Georgens Stadtoberhaupt. Es könnte sich, zusammen mit anderen Entwicklungen, soweit zuspitzen, dass Kommunen fast gar keine Investitionen mehr schultern können, wie Rieger befürchtet.