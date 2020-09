In St. Georgen findet ab dem Sonntag die „Interkulturellen Wochen“ statt. Die beteiligten Veranstalter haben hierfür nun das Programm vorgestellt. Mit dabei sind Wirkstatt, Robert-Gerwig-Schule, Kinder- und Jugenbüro, Kinder- und Familienzentrum Weidenbächle, der Fachbereich Kultur- und Veranstaltungen der Stadt und die Stadtbibliothek.

St. Georgen und der Landkreis sind damit Teil einer Initiative, die es bundesweit seit 1975 gibt. In der Bergstadt sind derzeit noch zwölf Programmpunkte geplant. Landkreisweit gibt es viele weitere, die auf der Internetseite abrufbar unter http://www.lrasbk.de/interkulturelle-woche abrufbar sind. Das Programm in St. Georgen könnte sich noch ändern, wenn eine Anpassung nach der neuesten Corona-Verordnung nötig wäre. „Die neue Verordnung gibt es ab dem 1. Oktober“, so Antonia Musacchio-Torzilli, Integrationsbeauftragte, bei einem Pressegespräch im großen Sitzungssaal im Rathaus. Bis dato gelten alle Regeln der aktuellen Verordnung. Also beispielsweise auch die zum Abstand und zur Hygiene, teilweise zum Tragen eines Mundschutzes.