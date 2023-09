Andreas Gleichauf wohnt in Villingen und ist bei der Aktion Stadtradeln jeden Tag mit dem Fahrrad – ohne elektrischen Antrieb – nach St. Georgen geradelt. Für ihn kein Problem, im Gegenteil: „Meine Frau sagt immer, dass man mich zum Autofahren zwingen muss“. Wohl ein perfektes Beispiel dafür, was das Stadtradeln ausmachen soll. Er radelt, obwohl er auch ein Auto hat, auch nach der Stadtradeln-Aktion am liebsten mit dem Fahrrad zur Arbeit und zum Einkaufen. In der Freizeit radelt Gleichauf mit seiner Frau, dem Hund oder Freunden durch den Schwarzwald.

Ähnlich sportlich ist auch sein Kollege Schmitt, der aus dem Brigachtal jeden Tag zur Arbeit hin und zurück radelt. Und das sind rund 45 Kilometer. Auch bei der Hitze im Juli hat ihm das nichts ausgemacht, weil es beim Arbeitgeber Duschen für die Mitarbeiter gibt. So konnte er frisch geduscht und gut durchblutet mit der Arbeit loslegen. Schmitt joggt auch gerne, aber beim Stadtradeln von St. Georgen hat er sportlichen Ehrgeiz entwickelt. Er kam mit 1192 Kilometern auf Platz zwei bei den Einzelfahrern. Schmitt ist auch heute mit dem Fahrrad zur Arbeit gekommen und erklärt: „Ich bin vor der Aktion schon viel gefahren und währenddessen über die Firma und Kollegen weiter motiviert worden.“

36 Kollegen auf dem Fahrrad

Die zwei Männer sind nicht alleine im Team gewesen. Weitere 34 Kollegen haben sich im ebm-papst-Team auf den Fahrradsattel geschwungen. Mit 12.583 Kilometern sind sie das erfolgreichste Team beim Stadtradeln in St. Georgen. Nicht jeder hat so viele Kilometer gefahren wie die zwei Sportlichen, aber jeder Tritt in die Pedale zählt und hat den Teamgeist gestärkt, indem sich die Mitarbeiter gegenseitig freundschaftlich ermuntert haben. Nach dem Motto: „Ich habe dich in der internen Tabelle beim Stadtradeln überholt, jetzt musst Du mal wieder stärker ran.“ Auf der Stadtradeln-Plattform konnte das Team allerdings nur die Leistungen des eigenen Teams einsehen. Mit 1234 Kilometer hat ein Alleinradler aus St. Georgen die meisten Kilometer zurückgelegt. Der fleißige Radler ist aus gesundheitlichen Gründen geradelt und will nicht genannt werden. Der rüstige Rentner Herbert Dold hat den dritten Platz belegt. Der 72-Jährige ist 1155 Kilometer in die Pedale getreten. Dold wohnt in St. Georgen und ist Teil der Genussradler, die jeden Montag mit dem Fahrrad unterwegs sind. Das Fahrradteam hat im Wertungszeitraum auch eine Fahrradtour unternommen, bei der Dold dann alleine von Nürnberg nach St. Georgen zurückgeradelt ist. Das seien rund 420 Kilometer, so Dold stolz.

Der Titelverteidiger in der Team-Kategorie 2022, das Team aus Peterzell, landete dieses Jahr mit 7974 Kilometern und 28 Teilnehmern auf Platz zwei. Den dritten Platz in der Teamwertung erradelte sich das offene Team von St. Georgen, dem jeder Einwohner von St. Georgen beitreten konnte.

Obwohl das Stadtradeln kein Wettbewerb ist, will Bürgermeister Michael Rieger dem Team mit den meisten Kilometern und den drei Einzelradlern mit den meisten Kilometern eine Anerkennung überreichen. So ging der Wanderpokal vom Team Peterzell an das Team von ebm-papst. Rieger freut sich, dass dieses Jahr 182 Radler in St. Georgen in die Pedale getreten sind, um rund acht Tonnen Kohlendioxid zu vermeiden. Insgesamt haben die Radler in St. Georgen 50.580 Kilometer mit dem Rad zurückgelegt. Das sind rund 15.500 Kilometer mehr als letztes Jahr und mehr als einmal am Äquator (40.075 Kilometer) um die Erde.

Durch das Stadtradeln wird auch der Bedarf an Radwegen aufgezeigt. Die Teilnehmer am Stadtradeln weisen Rieger auf verschiedene Gefahrenstellen beim Fahrradfahren um St. Georgen hin. Rieger erklärt dazu: „Wir haben schon 2013 einige Radwege beantragt, wie Richtung Königsfeld und Hardt, aber es ist leider noch nichts passiert. Die Bearbeitung dauert extrem lang.“ Auf der anderen Seite gebe es auch ganz tolle Wege, die die Fahrradfahrer nutzen könnten. Es selbst sei auch in der ersten Woche mitgeradelt. Das Schulradeln bleibt aber in St. Georgen, wegen der Gefahrenstellen, außen vor.