Am Samstag und Sonntag, 1. und 2. Juli, feiert St. Georgen sein Stadtfest. Zwei Tage wird in der Bergstadt bei einem abwechslungsreichen Unterhaltungsprogramm und internationalem Speisenangebot gefeiert.

Aufgrund der vor wenigen Wochen begonnenen Sanierung des Marktplatzes wird sich der Kern des Stadtfestes verlagern. Die Hauptbühne wird in der oberen Gerwigstraße vor dem Ärztehaus aufgestellt. Dort findet am Samstag um 14 Uhr unter musikalischer Begleitung der Stadtmusik der Fassanstich mit Bürgermeister Michael Rieger statt.

20 Vereine beteiligen am Stadtfest, die in der Schulstraße, in der Gerwigstraße, im Schulhof und im Stadtgarten vor allem eine kulinarische Vielfalt mit internationalen Speisen präsentieren werden. Manche Speisen, wie Viertigsprägel oder Kotlovina haben sich in den vergangenen Jahren zu echten Stadtfestklassikern entwickelt.

Das Unterhaltungsprogramm bietet für alle Altersgruppen etwas. Auf der Hauptbühne wird am Samstagabend die Band „Partymaschine“ spielen. Dabei ist der Bandname Programm. „Partymaschine“ spielt querbeet von AC/DC über Dieter Thomas Kuhn und Robbie Williams bis Die Ärzte. Dazu hat Partymaschine mit Hits wie „Immer noch blau“ oder „Wir sind die Jungs von der Kreisliga B“ auch eigene Stimmungsmacher im Programm.

Im Stadtgarten wird es Clubatmosphäre geben, dafür sorgen die St. Georgener DJs „Nic Kegan“ und „Le Luk“. Beide sind erfahrene Artists an den Turntables und swerden die Location im Stadtgarten zum Beben bringen.

Am Sonntag beginnt das Fest mit einem ökumenischen Gottesdienst vor der Hauptbühne, im Anschluss sorgt der Trachtenmusikverein Langenschiltach für Frühschoppenunterhaltung. Nachmittags zeigen verschiedene Gruppen des Turnvereins auf der Dachterrasse ein Showprogramm.

Beim Stadtfest wird es auch eine große Tombolaverlosung geben. Hauptpreis ist ein Gutschein von Fahrrad Center Singer in Villingen-Schwenningen in Höhe von 6000 Euro. Der zweite und der dritte Preis sind 1000 beziehungsweise 500 Euro in bar. Weitere Preise sind ein Reisegutschein über 300 Euro und ein Einkaufsgutschein des St. Georgener Einzelhandels über 200 Euro. Lose zum Preis von je 1 Euro sind bei den teilnehmenden Vereinen und im Rathaus in St. Georgen erhältlich.