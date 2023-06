Am 1. und 2. Juli findet in St. Georgen das Stadtfest mit dem verbundenen Stadtfestlauf statt. Die Innenstadt verwandelt sich dabei in eine große Festmeile und bietet jede Menge Spiel, Spaß und Unterhaltung für jede Generation. 19 Vereine laden zur zweitägigen Feier in der oberen Gerwigstraße, in der Schulstraße, im Schulhof der Robert-Gerwig-Schule und im Stadtgarten ein. Das berichtet die Stadt in einer Pressemittilung.

Das Fest wird am Samstag um 14 Uhr von Bürgermeister Michael Rieger mit dem Fassanstich auf der Hauptbühne in der Gerwigstraße eröffnet. Dazu spielt die Stadtmusik, die auch anschließend ein Platzkonzert geben wird. Bereits um 13 Uhr fällt der erste Startschuss für den Stadtfestlauf, den der Förderverein des Turnvereins mit Unterstützung der Stadtverwaltung austrägt. Am Nachmittag wird es eine musikalische Darbietung von Schülerinnen und Schülern der Jugendmusikschule geben. Als Hauptband sorgt am Abend ab 20 Uhr die Partymaschine für Stimmung und lädt zum Feiern und Mittanzen ein. Im Stadtgarten gibt es am Samstag ab 21 Uhr die Stadtfest-Disco Area 51.

Am Sonntag beginnt das Fest um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst in der oberen Gerwigstraße. Danach spielt der Trachtenmusikverein Langenschiltach zum Frühschoppen. Am Nachmittag spielen das Profilorchester des Thomas-Strittmatter-Gymnasiums sowie die Stadtmusik. Am Sonntagnachmittag führen die Jugendgruppen des Turnvereins ihr Können auf der Stadtterrasse vor und die Guggenmusik Bloos-Arsch beim Stand der Bürgerwehr. Um 14.30 Uhr zeigt die Jugendgruppe des Trachtenvereins St. Georgen ihre Tänze bei der Landjugend. Um 17 Uhr ist die Verlosung der großen Tombola. Hauptpreis ist ein Gutschein des Fahrrad-Centers Singer aus Villingen-Schwenningen im Wert von 6000 Euro. Der zweite und dritte Preis sind 1000 Euro und 500 Euro in bar. Der vierte Preis ist ein Reisegutschein über 300 Euro und der fünfte Preis ein HGV-Gutschein im Wert von 200 Euro.

Die 20.000 Lose zum Preis von je einem Euro sind bereits im Umlauf und bei einzelnen Vereinen noch erhältlich. Auch an der Zentrale des Rathauses können noch Lose erworben werden. An beiden Festtagen gibt es ein bewährtes Mitmachprogramm für große und kleine Besucherinnen und Besucher. Es gibt einen Rosenschießstand, ein Angel- und Wurfspiel für Kinder, lustiges Kühemelken, eine Boulderwand zum Klettern, Bungeetrampolin und vieles mehr. Auch das Speisen- und Getränkeangebot ist gewohnt vielfältig. Von Bauernschinken und Grillwurst über Calamari, Fiertigsprägel bis zum Crepes findet sich für jeden Geschmack etwas. Das Getränkeangebot reicht von Bier, Wein und alkoholfreien Getränken bis zu leckeren Cocktails oder Bowle.