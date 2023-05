Wo wird das St. Georgener Stadtfest in diesem Jahr stattfinden? Diese Frage drängt sich auf, wenn man das große Loch auf dem Marktplatz sieht, wo die Sanierung des Marktplatzes und der Tiefgarage voll in Gang sind. Die Stadtverwaltung hat auf diese Frage jedoch eine einfache Antwort.

Die gute Nachricht ist, dass die Großbaustelle und das klaffende, gut sechs Meter tiefe Loch auf dem Marktplatz, wo derzeit die neue Tiefgarageneinfahrt entsteht, die St. Georgener Königsveranstaltung am 1. und 2. Juli in keiner Weise beeinträchtigen wird. Wie Victoria Dillmann vom Stadtmarketing erklärt, werden die Stände der Vereine und Bühnen so wie bereits im vergangenen Jahr arrangiert. „Wir haben die Veranstaltungsflächen ja bereits im vergangenen Jahr unter Berücksichtigung der Marktplatzsanierung geplant“, so Dillmann.

Damals verschob sich der Beginn der Marktplatzsanierung aus Kostengründen. Dennoch fand das Stadtfest im vergangenen Jahr bereits nach dem neuen Konzept statt, was bei den Besuchern sehr gut ankam. Demnach wird sich das Stadtfest auf die Bereiche Gerwigstraße, Schulstraße, Schulhof und Stadtgarten konzentrieren. Die Hauptbühne wird wieder an der Ecke Gerwigstraße/Schulstraße stehen. Dort findet am Samstag, 1. Juli, um 14 Uhr auch die offizielle Festeröffnung mit dem Fassanstich durch Bürgermeister Michael Rieger statt.

Insgesamt beteiligen sich 20 Vereine am Stadtfest, die vor allem kulinarische Vielfalt mit internationalen Speisen präsentieren werden. Manche Speisen, wie Fiertigsprägel oder Kotlovina, haben sich in den vergangenen Jahren zu echten Stadtfestklassikern entwickelt. Noch feilen die Verantwortlichen der Stadtfestgemeinschaft und der Verwaltung an den endgültigen Programmpunkten und letzten Programmfeinheiten. Erwartet wird ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm an beiden Tagen. Fest steht bereits, dass am Samstagabend auf der Hauptbühne die Band Partymaschine spielen wird. Die Formation spielt einen bunten Mix aus allen Musik-Genres, so die Ankündigung.

Da die Baustelle beim Roten Löwen in der Hermann-Papst-Straße noch nicht abgeschlossen ist, wird die Jugenddisco wieder im Stadtgarten stattfinden. Der Stadtgarten war in den früheren Stadtfestjahren bereits fest als Veranstaltungsebene eingebunden. Später wurde die Disco mehr in die Stadtmitte gerückt. Im vergangenen Jahr feierte die Disco im Stadtgarten ein großes Comeback, das viele inzwischen gereiftere Stadtfestbesucher an alte Zeiten erinnerte.